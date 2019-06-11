Команда Зеленского объединила свою страницу со страницей АП в Facebook для «баланса мнений в комментариях» Сегодня, 17:38 Цей матеріал також доступний українською Команда Зеленского / Facebook Команда Зеленского / Facebook

Команда президента Украины Владимира Зеленского объединила свою предвыборную страницу За Зеленского со страницей Администрации президента в соцсети Facebook.

В команде Зеленского изданию Украинская правда объяснили, что это было сделано для выравнивания баланса мнений в комментариях официальной страницы АП после инаугурации Зеленского.

«Президентская гонка существенно усилила политизированность украинских интернет-пользователей, что негативно повлияло на страницу АП сразу после инаугурации. Поэтому приглашение сторонников действующего президента Владимира Зеленского присоединиться к странице АП было логичным шагом, направленным на выравнивание баланса мнений в комментариях страницы», — пояснила пресс-секретарь команды Зеленского Ирина Победоносцева.

Она отметила, что администрация Зеленского соблюдает баланс между информированием населения и обеспечением достойного общения в комментариях в Facebook.