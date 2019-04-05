Команда Зеленского о концертах 95-го квартала на 1+1 в "день тишины": По-другому действовать было невозможно 5 апреля, 08:13 2715 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko В команде Зеленского появление проектов с участием шоумена в "день тишины" считают правильным REUTERS / Valentyn Ogirenko

В команде шоумена Владимира Зеленского объяснили появление проектов с участием их кандидата в "день тишины", когда запрещена агитация.

Как заявила журналистам проекта Схемы: коррупция в деталях советник по правовым вопросам кандидата Зеленского Ирина Венедиктова, в команде шоумена считают правильной транслицию проектов 95 квартала на телеканале 1+1.



"Если будем говорить о "дне тишины" на 1+1, давайте вспомним "день тишины" с молебном за единство Украины, который выполнял действующий президент", - заявила она.

По ее мнению, это "равнозначные события": "Я воспринимаю это правильно, потому что по-другому в нашей ситуации действовать невозможно. Все - в рамках закона", - утверждала Венедиктова.

30 марта, в "день тишины" перед выборами президента программа телеканала 1+1 содержала ряд программ при участии кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.