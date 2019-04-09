Команда Зеленского назвала своих ключевых экспертов Сегодня, 16:09 5318 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского представила расширенный список экспертов в ключевых сферах деятельности.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обновленным данным, бывший первый замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер отвечает в команде Зе! За вопросы транспорта и инфраструктуры, экс-первый замглавы Национальной телерадиокомпании Александр Харебин – за информационную и языковую политику, общеполитические вопросы.

Вопросы, связанные с налоговой политикой, публичными финансами и банковским правом будет курировать почетный президент и руководитель практики банковского и финансового права юридической фирмы Jurimex Данил Гетманцев. Глава организации Зеленый фонд Олег Бондаренко вошел в команду Зеленского как эксперт по вопросам экологии и права.

В команду экспертов включили заведующего кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александра Мережко (E-government и народовластие), учредителя школы мэров Руслана Рохова (местное и региональное развитие), юриста Hillmont Partners Вадима Галайчука.

В список советников, по-прежнему, включены бывший министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономразвития и торговли Айварас Абромавичус, а также экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.

Представителями команды Зе! названы спикер Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии Слуга народа Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.

Напомним, что Владимир Зеленский пообещал, что до проведения второго тура выборов представит пять представителей своей команды.

Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур состоится 21 апреля.