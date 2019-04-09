Команда Зеленского назвала своих ключевых экспертов
Команда кандидата в президенты Владимира
Зеленского представила расширенный список экспертов в ключевых сферах
деятельности.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно обновленным данным, бывший первый
замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер отвечает в команде Зе! За вопросы
транспорта и инфраструктуры, экс-первый замглавы Национальной телерадиокомпании
Александр Харебин – за информационную и языковую политику, общеполитические
вопросы.
Вопросы, связанные с налоговой политикой,
публичными финансами и банковским правом будет курировать почетный президент и
руководитель практики банковского и финансового права юридической фирмы Jurimex
Данил Гетманцев. Глава организации Зеленый фонд Олег Бондаренко вошел в команду
Зеленского как эксперт по вопросам экологии и права.
В команду экспертов включили заведующего
кафедрой права Киевского национального лингвистического университета Александра
Мережко (E-government и народовластие), учредителя школы мэров Руслана Рохова (местное и региональное развитие),
юриста Hillmont Partners Вадима Галайчука.
В список советников, по-прежнему, включены бывший
министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономразвития и торговли
Айварас Абромавичус, а также экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка.
Представителями команды Зе! названы спикер
Дмитрий Разумков, глава предвыборного штаба Иван Баканов, идеолог партии Слуга
народа Руслан Стефанчук, координатор Александр Корниенко, координатор диджитал
направления Михаил Федоров и Святослав Юраш.
Напомним, что Владимир Зеленский пообещал, что до проведения второго тура выборов представит пять представителей своей команды.
Первый тур президентских выборов состоялся 31 марта. В первом туре победили шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Украины Петр Порошенко (15,95%).
Второй тур состоится 21 апреля.