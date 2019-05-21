Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду Вчера, 13:54 4192 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Советник президента Украины Андрей Богдан (справа) пресс-служба президента Украины

В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее приемлемую дату для проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом заявил советник президента Украины Андрей Богдан после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.

«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», — цитирует Богдана Интерфакс-Украина.

В свою очередь сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.

Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Радувосьмого созыва.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.

Вице-спикер рады Ирина Геращенко и нардеп Олег Ляшко после консультаций с Зеленским заявили, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.