Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду
В команде президента Украины Владимира Зеленского рассматривают 21 июля как наиболее приемлемую дату для проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом заявил советник президента Украины Андрей Богдан после завершения встречи Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций.
«Мы видим для себя наиболее допустимую дату проведения голосования 21 июля 2019 года», — цитирует Богдана Интерфакс-Украина.
В свою очередь сопредседатель депутатской группы Партия Видродження Виталий Хомутынник заявил, что президент планирует подписать указ о роспуске Рады 22 мая.
Хомутынник добавил, что Зеленский предложил отменить мажоритарную составляющую и снизить проходной барьер до 3% на выборах народных депутатов.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Радувосьмого созыва.
Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП.
Вице-спикер рады Ирина Геращенко и нардеп Олег Ляшко после консультаций с Зеленским заявили, что выборы могут пройти как 21 июля, так и 28 июля.
Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.