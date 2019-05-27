Команда Порошенко не ввела новую Администрацию президента в курс дел — Рябошапка Сегодня, 15:52 881 Цей матеріал також доступний українською Natalie Sedletska / Facebook Руслан Рябошапка Natalie Sedletska / Facebook

Команда бывшего президента Петра Порошенко при уходе из Администрации президента не передала дела входящей в нее команде Владимира Зеленского. Об этом НВ рассказал Руслан Рябошапка, заместитель главы АП.

«Не думаю, что Порошенко вводил Зеленского в курс дел», — сказал Рябошапка.

Он подчеркивает, что в АП сохранились далеко не все документы, которые должны были быть переданы новому президенту и его команде. Кроме того, по словам Рябошапки, из ситуационной комнаты АП исчезли все мониторы [на которых могла сохраниться информация о внутренних совещаниях команды Порошенко].

«Меня вот мой предшественник по должности — Алексей Филатов — точно ни в какой курс дел не вводил», — говорит замглавы АП, в чью компетенцию входят сектор юстиции и оборонная политика.

«Надеюсь, оборонной политикой я буду заниматься только временно, потому что там слишком большой объем работы», — добавляет чиновник.