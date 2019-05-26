Коломойский снова выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times Сегодня, 11:58 11815 Цей матеріал також доступний українською НВ Коломойский считает, что Зеленскому «не стоит слушать Запад» НВ

Олигарх Игорь Коломойский в очередной раз высказался о том, что Украине стоит объявить дефолт и взять пример с Греции.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», — цитирует издание Коломойского.

В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не вернула Международному валютному фонду значительную сумму по кредиту.

«Если Зеленский будет слушать [Запад]… он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги — 5, 10, 15 вместо 73 процентов», — сказал Коломойский.

Он добавил, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, так как «их не интересует Украина», а они хотят «навредить России».

Напомним, в ноябре 2018 года в интервью журналистке Соне Кошкиной Коломойский заявил, что в 2014 году в государственной казне был «ноль», поэтому нужно было объявлять дефолт.