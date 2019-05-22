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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Коломойский рассказал, о чем говорил с Зеленским после его победы на выборах

Сегодня, 13:00
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Коломойский рассказал, о чем говорил с Зеленским после его победы на выборах - фото

Скриншот с видео Украинской правды

По словам Коломойского, он пожелал Зеленскому удачи

Украинский олигарх Игорь Коломойский, который, как считается, стоит за президентом Владимиром Зеленским, рассказал, о чем они говорили после победы шоумена на выборах.

Детали их телефонного разговора бизнесмен раскрыл в интервью Украинской правде.

«Я сказал, что при такой высокой планке будет достаточно тяжелый каждодневный труд. Очень высокая ответственность, поэтому пожелал удачи. В такой ситуации только удачи надо пожелать. Удержать (удачу — ред). Как говорят, вершина — это последняя точка перед спуском. Завоевать можно, тяжело — удерживать позиции. Стать чемпионом, а потом повторить свой чемпионский успех — это намного сложнее», — заявил олигарх.

Напомним, накануне инаугурации Владимира Зеленского Коломойский после двух лет жизни за границей вернулся в Украину.

Стоит также отметить, что Администрацию нового президента возглавил адвокат олигарха Андрей Богдан.

Теги:   Олигархи Игорь Коломойский Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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