Коломойский рассказал, как вместе с Зеленским навеселе звонил Вакарчуку Сегодня, 10:54 670 Цей матеріал також доступний українською Українська правда Игорь Коломойский Українська правда

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, как вместе с Владимиром Зеленским навеселе звонил Святославу Вакарчуку за год до выборов президента Украины.

По словам Коломойского, вместе с Зеленским он звонил Вакарчуку в марте 2017 года, после того, как они отметили окончание финансового года.

«Что-то тогда крутилось в прессе: Вакарчук… А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах — что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский», — сказал Коломойский в интервью Украинской правде.

По словам Коломойского, звонили они Вакарчуку достаточно поздно.

«Он был сонный… Мы его спрашиваем: „Ты поддерживаешь Зеленского?“ Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал», — рассказал бизнесмен.

Коломойский добавил, что Вакарчук в итоге не пошел на выборы.