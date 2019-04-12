Коломойский прокомментировал информацию о работе своего юриста на штаб Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что юрист Андрей Богдан, который осуществляет юридическое сопровождение кампании шоумена Владимира Зеленского, является его личным адвокатом.
Об этом он заявил в комментарии журналистам программы Схемы: коррупция в деталях.
На вопрос, почему юрист Зеленского Андрей Богдан часто летал в Женеву, когда там живет Коломойский, а затем - в Тель-Авив, куда он переехал позже, олигарх ответил: "Он, прежде всего, мой адвокат".
На уточняющий вопрос, действительно ли Андрей Богдан совмещает работу адвоката бизнесмена и сотрудничество со штабом Зеленского, Игорь Коломойский сказал: "Я вам скажу, что он еще работает и на других людей, что вызывает у меня раздражение, потому что возникает вопрос: есть ли конфликт интересов? Вы же понимаете, что начиная с Авраама все люди как-то между собой связаны".
Ранее Схемы рассказали, что направления перелетов адвоката Андрея Богдана менялись в соответствии с изменением места жительства Игоря Коломойского: сначала была Швейцария, затем - Израиль.
Например, в течение 2018 юрист летал в Женеву не менее 9 раз. Тогда олигарх жил там. С осени 2018 года Богдан часто летает в Тель-Авив, где живет Коломойский сейчас. Начиная с октября прошлого года он бывал там минимум 9 раз. Причем пять из них - в 2019-м. Уже после того, как Зеленский объявил о походе на выборы.
Сам Андрей Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".
Напомним, журналисты сообщали, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан скрыто работает в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.