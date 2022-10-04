Коломойский прибыл в НАБУ на допрос — Bihus.Info 4 октября, 20:01 Олигарх приехал в НАБУ кортежем с сопровождением. (Фото:Bihus.Info)

Олигарх Игорь Коломойский во вторник, 4 октября, прибыл в киевский офис НАБУ, где должен был пройти его допрос.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Олигарх приехал в НАБУ кортежем с сопровождением.

Фото: Bihus.Info

По данным СМИ, Коломойский находился в НАБУ примерно 45 минут, где должен был пройти его допрос.

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18 сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского, во время которого изъяли документы и гаджет, скачав его содержимое. По данным СМИ, обыск касался дела о завладении имуществом и средствами компании Укрнафта почти на 13 млрд грн в ценах 2015 года.

2 сентября САП и НАБУ объявили восемь подозрений из-за 13 млрд грн убытков, нанесенных Укрнафте. Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК — завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.