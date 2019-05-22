Коломойский поздравил Зеленского и оценил его инаугурационную речь Вчера, 08:21 12060 Цей матеріал також доступний українською НВ Коломойский смотрел инаугурацию Зеленского по телевизору НВ

Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил Владимира Зеленского со вступлением в должность президента по SMS.

Об этом он рассказал в интервью УП.

«Я поздравил его по телефону, современные средства связи позволяют не видеться», — рассказал Коломойский.

Олигарх также рассказал, что не встречался с Зеленским после своего возвращения в Украину.

«Ну какой смысл? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить. Я поздравил его с победой на выборах и с официальным вступлением в должность. Просто отправил sms», — сказал он.

По словам Коломойского, он смотрел инаугурацию по телевизору и подчеркнул, что ему понравилось выступление нового президента.

«Это было яркое выступление. В отличие от Парубия, который сказал, что это было весело, я скажу, что это было ярко. Особенно, если смотреть на некоторые лица», — резюмировал олигарх.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Накануне инаугурации Зеленского Коломойский вернулся в Украину после двух лет жизни за границей. Он заявил, что планирует находиться в стране ближайшие пять лет.

Администрацию президента Зеленского возглавил адвокат олигарха Андрей Богдан.