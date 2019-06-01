Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров Вчера, 08:14 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Ехануров: Коломойский поставил подножку новоизбранному президенту Кадр видео Радио НВ via YouTube

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире Радио НВ назвал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине нужно объявить дефолт, местью и атакой из-за того, что ему не удается повлиять на президента Владимира Зеленского.

«Очень неприятное было заявление, и прямо скажу, что это подножку такую поставил новоизбранному президенту (Игорь Коломойский — ред.). У меня такое впечатление, что это была атака, связанная с тем, что Коломойскому не удается повлиять на действия президента. И поэтому он столько глупостей наговорил, столько плохого для страны», — заявил Ехануров.



Он высказал мнение, что это «такая небольшая месть», потому что народ привык, что за все отвечает президент. Ехануров добавил, что переговоры Владимира Зеленского с Международным валютным фондом уже успокоили ситуацию и заявления Коломойского не влияют на действия самого МВФ.

Напомним, в интервью Financial Times, опубликованном 25 мая, Коломойский заявил, что Украине стоит взять пример с Греции и объявить дефолт.

27 мая глава партии Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта.

Из-за обсуждения возможности дефолта снизился курс гривни.

28 мая Зеленский встретился с представителями миссии МВФ в Украине. 29 мая миссия МВФ завершила визит в Украину и заявила, что вернется, как только новое правительство определится с приоритетами.