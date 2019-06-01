Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире Радио НВ назвал заявление олигарха Игоря Коломойского о том, что Украине нужно объявить дефолт, местью и атакой из-за того, что ему не удается повлиять на президента Владимира Зеленского.
«Очень неприятное было заявление, и прямо скажу, что это подножку такую поставил новоизбранному президенту (Игорь Коломойский — ред.). У меня такое впечатление, что это была атака, связанная с тем, что Коломойскому не удается повлиять на действия президента. И поэтому он столько глупостей наговорил, столько плохого для страны», — заявил Ехануров.
Он высказал мнение, что это «такая небольшая месть», потому что народ привык, что за все отвечает президент. Ехануров добавил, что переговоры Владимира Зеленского с Международным валютным фондом уже успокоили ситуацию и заявления Коломойского не влияют на действия самого МВФ.
Напомним, в интервью Financial Times, опубликованном 25 мая, Коломойский заявил, что Украине стоит взять пример с Греции и объявить дефолт.
27 мая глава партии Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что Украина вряд ли пойдет путем объявления дефолта.
Из-за обсуждения возможности дефолта снизился курс гривни.
28 мая Зеленский встретился с представителями миссии МВФ в Украине. 29 мая миссия МВФ завершила визит в Украину и заявила, что вернется, как только новое правительство определится с приоритетами.