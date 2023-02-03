«Коломойский уже почти не олигарх». Как Зеленский избавился от зависимости от бизнесмена и кто хочет устранить Резникова — интервью с Мартыненко 3 февраля, 19:04 Эксклюзив NV Александр Мартыненко (Фото:Дмитрий Ларин/Украинская правда)

Президент Владимир Зеленский постепенно избавлялся от зависимости от бизнесмена Игоря Коломойского, а война этот процесс ускорила, считает генеральный директор агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко.

Поэтому он не удивлен, что к «уже почти не олигарху» пришли с обысками.

В интервью Radio NV Мартыненко также рассказал, кто и зачем развернул информационную кампанию против министра обороны Алексея Резникова с целью его отстранения от должности.

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— На саммите Украина — ЕС главной задачей является убедить европейских чиновников, ведь у них есть определенный скептицизм относительно нашего членства?

— Главное — согласовать все шаги, необходимые для обретения будущего членства. Сейчас никто не говорит когда. И никто не скажет этого. Но согласовать законодательные шаги, эти семь направлений, о которых говорилось еще в прошлом году, и продумать дорожную карту по согласованию законодательства Украины и Евросоюза.

Это очень большая работа. Это не на месяц, не на два и, может быть, не на год. И технические вещи, подразумевается доступ украинских товаров на рынки Евросоюза.

Сейчас речь идет о принципах. Все согласились, что Украина когда-нибудь станет членом Евросоюза. Президент говорит, что в этом году мы должны понять, что начнутся переговоры по членству. Вот задача такая и стоит.

— После того, как мы официально получили статус кандидата в члены Евросоюза, мы получили и домашнюю работу — семь рекомендаций, которые Украина должна выполнить до начала официальных переговоров. Напомню, что среди этих задач было реформирование Конституционного Суда, продолжение судебной реформы, усиление борьбы с коррупцией, завершение отбора директора НАБУ, усиление борьбы с отмыванием денег, антиолигархическая реформа, принятие законов о медиа и национальных меньшинствах. На сегодня, где мы на этом пути?

— По разным направлениям есть разное движение. Допустим, закон о медиа уже принят, можно считать его соответствующим европейским нормам. Он был действительно прописан в одном из этих направлений.

Самая большая проблема, я думаю, будет в реформе Конституционного Суда, потому что там есть еще противоречия между Украиной и Венецианской комиссией по формированию этого органа, который будет избирать судей Конституционного Суда. Я считаю, это действительно проблема, которую нужно решать.

Обо всем остальном, я думаю, можно говорить, что движение идет. Я сейчас не готов говорить о процентах, но мне кажется, что там вопросов на этом пути будет гораздо меньше. По Конституционному Суду действительно серьезный вызов.

— Что мы можем быстро завершить? К примеру, отбор директора НАБУ могли бы успеть до 3 февраля?

— Я думаю, что директора НАБУ выберут. Не думаю, что это будет в течение недели или двух, как уже говорилось, но он будет избран в течение месяца, максимум — двух. Будет назначен человек, НАБУ будет работать.

Относительно антикоррупционных органов мне кажется, что сейчас несогласованностей значительно меньше, чем было раньше, потому что они работают — САП работает, Антикоррупционный суд работает. Поэтому осталось найти только этого человека [на должность главы НАБУ]. Там конкурс большой, кандидатов много, думаю, он будет избран.

Кроме Конституционного Суда все другие направления можно решить.

— То, что Украина борется с коррупцией, демонстрируют и последние обыски, которые прошли на этой и на прошлой неделе? Почти каждый день появлялись сообщения от СБУ, ГБР, других силовиков. В СБУ говорят, что выполняют поставленную президентом задачу, синхронно наносят удар по внутреннему врагу. Как вы воспринимаете такую неделю вип-обысков?

— Не думаю, что это было привязано к саммиту Украина — ЕС, во-первых. Во-вторых, то, что произошло, такая волна — это правда, было согласовано предоставить как можно больше таких фактов, что Украина борется с коррупцией, хищениями, со взяточниками. Хотя все эти случаи разные, разные люди, у них разные обстоятельства и их можно связать друг с другом исключительно временем, когда это проходит. Все же ситуации там разные.

Есть разоблаченные на взятке, есть подозрения, которые неизвестно чем закончатся, есть просто следственная работа, которая будет продолжаться еще долго, имею в виду по Укрнафте, Укртатнафте, например. Это не вопрос месяца, двух и даже, думаю, года. Оно все разное — там занимаются разные органы, и СБУ, и ГБР, БЭБ и т. д.

То, что это спланированная кампания руководством для того, чтобы показать все это так — правда. Главное, чтобы это дало какой-то результат. И не важно, чтобы это была очередная волна, чтобы за месяц целую неделю еще раз рассказывали, у кого что обыскали.

Нужна просто постоянная работа. Думаю, для нас всех важнее результат, чем такие красивые кадры. Мы за много лет видели очень много таких красивых кадров, вертолеты, которые взлетали на допросы. Они, как известно, ничем не кончились. Европейцам тоже нужна не картинка, им нужен результат.

— А вы удивились тому факту, что ГБР пришло к Коломойскому? Чем, по-вашему, может закончиться эта история? Это просто показательный приход в гости? Мы знаем, что детективы искали его дом около часа, потом сняли обувь, пришли, зачитали определенный документ, побыли полчаса и ушли. И то, что открыл сам Игорь Валерьевич, не слишком удивительно для вас? Будто ждал этого визита.

— Это не первый обыск у Коломойского, мы просто забываем многое. Они были еще в сентябре прошлого года по этим делам. И следственные действия проводились и допросы. Просто этого никто не видел на видео и фото, а факты были.

Это неизменный процесс. Единственное, что изменилось с сентября — в ноябре, как известно, Укрнафта и Укртатнафта перешли в собственность государства. И теперь у них просто больше возможностей посмотреть, что там произошло, проверить всю бухгалтерию. Могли возникнуть какие-то дополнительные вопросы относительно того, что у Коломойского есть. А так это абсолютно нормально.

По всем этим делам есть вопросы, где роль ГБР, где роль НАБУ, где роль СБУ. У нас очень много органов на разных уровнях, так или иначе борющихся с коррупцией. Мне кажется, нужно как-то согласовать кто чем занимается, потому что пока это не выглядит как скоординированная система.

Я понимаю, что в свое время была попытка создать конкуренцию между разными органами по борьбе со взяточниками. Но мне кажется, что конкуренция — это не тот случай. Надо действительно координировать, как бы трудно это ни было, учитывая, что НАБУ абсолютно независимая структура.

Но этот процесс по Коломойскому, по его компаниям, думаю, будет идти. На самом деле сейчас у него влияния гораздо меньше, чем было еще два-три года назад. Мне кажется, зайти к нему — это не так уж трудно. Да, можно снять обувь. Все равно, обыск есть обыск.

— О влиянии Коломойского на нынешнюю политику. В последний год мы мало слышали о нем новостей в публичном пространстве. Лишь ходили слухи, что у него забрали украинский паспорт, осенью мы узнали о национализации нефтяных компаний. Вы все же считаете, что его влияние сведено к какому-то минимальному или все же существенно?

— Мне кажется, что сейчас у него влияния практически нет. Воздействие на что? На принятие государственных решений? Нет. На государственные деньги? Нет, потому что он сейчас не контролирует ни Укрнафту, ни Укртатнафту, ничто другое. У него осталась реально одна телекомпания Буковель, насколько я понимаю, и сеть заправок. Вот это то, чем владеет Коломойский.

Любое влияние должно быть реально чем подтверждено, не просто какими-то связями, кто когда-то с кем был знаком, а реально. Реальность такова, что, во-первых, его состояние значительно сократилось. А во-вторых, он потерял влияние как на финансовую систему уже давно, на энергетическую систему в значительной степени, так и на все. Поэтому сегодня я бы сказал, что он уже почти не олигарх.

— А мы понимаем, когда произошло это отхождение от влияния? Потому что еще в начале президентства Владимира Зеленского много говорили о том, что они в дружеских отношениях Коломойский его поддерживает. Когда они разошлись? Это было после ПриватБанка или уже сейчас, в военное время?

— Нет, это постоянный процесс. Не было такой даты, когда они взяли и разошлись.

Любой человек, избираемый президентом и у которого есть власть в стране, особенно после выборов, конечно, никоим образом не хочет быть зависим ни от кого, тем более от тех людей, которые когда-то ему помогали. Это совершенно нормально.

Не сразу, но постепенно Зеленский от этой зависимости избавлялся. А война этот процесс просто ускорила.

У нас уже олигархов как класса практически нет. Мы говорим о Коломойском. А у нас их уже вообще практически нет, потому что у них просто нет активов, на которых базировалось их влияние. Где-то разрушено, что-то захвачено. Поэтому они все вместе (кто-то быстрее, кто-то с меньшей скоростью) уходят туда, в прошлое возвращаются.

В настоящем у них уже никакого реального влияния нет. У нас — война. У нас централизованная власть, которой сейчас не нужны никакие помощники, которые просто платят деньги государству в бюджет или закупают военную технику для армии.

— Какие перспективы у украинского олигарха после победы? Мы вернемся к этой модели?

— Нет, мы не вернемся, безусловно. Я не могу гарантировать, что не будет новых людей, которые заработают деньги и попытаются влиять на ту же политику, например. Это может быть. Но это будут новые люди. Кто это будет, не знаю. Единственное, что знаю: у Украины уже не будет возможности зарабатывать огромные средства при минимальных затратах, как это было раньше.

Мы так или иначе становимся частью европейской экономики, в ней так не бывает. Если это, возможно, только не какая-то выдающаяся айти-компания. Но однако она должна быть крупной, международной, национальные айти-компании не бывают столь прорывными.

Темпы зарабатывания денег значительно снизятся, это первое. Второе. Экономика так или иначе сильно повреждена, очень мало активов, которые становятся ценными, у нас это зависит, конечно, прежде всего от того, чем закончится война и в каком состоянии будет наш бизнес.

Но я уверен, что возвращения уже нет. Тема деолигархизации [стала неактуальной] сама по себе, даже без какого-либо вмешательства власти. А какими мы будем через 10 лет, я не знаю, жизнь покажет.

— Еще один скандал — в Минобороны закупки по завышенным ценам. ГБР сказало, что поймали продавцов яиц по 17 гривен для ВСУ и других воображаемых продуктов. Алексей Данилов назвал это безобразием. Мы бы все же назвали это правонарушением, которое должно повлечь определенную ответственность. В этой истории мы увидим наказание виновных?

— Зависит от того, был ли сам факт кражи. Насколько я понимаю, пока речь идет о попытке. Если правда, что этот контракт не был реализован, то есть деньги не перечислены и он так и остался контрактом, по которому нет никаких юридических и фактических действий, то это будет попытка кражи денег из государственного бюджета.

Мне кажется, что всех этих людей, которые были исполнителями этого процесса, которые засветились, до уровня руководителя департамента Минобороны (возможно, заместителя, хотя я не уверен, не знаю, какой была его роль) за это правонарушение ответственность будет.

— Этот скандал повлечет за собой отставку министра Резникова?

— Нет, думаю, не повлечет. По крайней мере, мне кажется, это было бы совершенно нелогично и неправильно. Хотя, как показывают последние события в информационном пространстве, была разработана крупная операция по отставке конкретно Резникова, а не директора какого-то департамента, которого никто не знает, который никого не волнует. По крайней мере, по тональности публикаций по этому скандалу.

— Вы имеете в виду руководителя департамента, отвечающего за закупку оружия, Александра Лиева, о котором в СМИ распространили, что якобы имеет российский паспорт. Впоследствии информацию опровергли. Многие эксперты предполагают, что это именно давление на министра Резникова.

— Безусловно, это давление на министра Резникова. Наши некоторые антикоррупционные активисты так прямо и писали, что Резников должен уйти, потому что у него работает такой человек, российский гражданин. Напечатали паспорт, у которого очень много признаков подделки.

Пусть экспертиза разбирается. Мы, честно говоря, вчера со ссылкой на Украинскую правду эту новость дали, но мы ее удалили и извинились, перед подписчиками в частности. Мы доверились источникам, не своим, к сожалению. Мы свои выводы сделали, этого делать не будем.

А если это была подделка, то это же кому-то было нужно.

— Кто заинтересован в этом давлении? Не берусь утверждать, что это антикоррупционеры или активисты. Может, им просто сливают эти данные сознательно?

— Я думаю, что их использовали. По крайней мере, мне бы хотелось так верить, что их просто используют, а они не понимают, в какие игры они играют.

А кто это может делать? Может быть два направления — внутренняя или внешняя сила. Внутренняя, которой Резников не нравится по тем или иным причинам. А внешняя — понятно почему.

С яйцами все понятно, нужно разбираться, это верно. А все, что было после этого… Стало ясно, что это все (яйца, кстати, в частности) — часть кампании по смещению министра обороны.

— Писали о том, что его могут назначить и в Минюст, прогнозируют какие-то определенные варианты.

— Это давняя история. Он действительно юрист и для него эта работа более близка, это правда. Но дело не в том.

Дело в том, что за этот год у него появилось очень много полезных для Украины связей за границей. Он очень важное звено в работе с нашими партнерами по поставке оружия. Конечно, политическое решение, возможно, принимает президент и договаривается, но нужно провести очень много технической работы, в частности, переговорной. Он это все в частности умеет делать и доказал это за это время.

И выбить этого человека сейчас… Мне кажется, что, в конце, это работает на Россию. Потому что пока придет новый человек, пока он соберется, перезнакомится со всеми, пройдет время, а времени у нас вообще нет.

Мне кажется, что пусть Служба безопасности разбирается, кто именно организовал эту кампанию, кто эти люди. Исполнителей мы знаем. А кто заказчики — неизвестно.

— Вы видели эти фотографии Михеила Саакашвили, которые обнародовали? Наш президент тоже показывал фотографии, как издеваются в Грузии. Чем закончится эта история? Выдаст ли власти Грузии Украине, как просят наш МИД, Саакашвили?

— Думаю, не выдаст. Это для нас он гражданин Украины, а они считают его гражданином Грузии. И это вообще часть внутренней политики. Это часть существующей сейчас борьбы власти с потенциальной оппозицией. Скажу потенциальной, потому что реально она там уже довольно многое потеряла, насколько я знаю, да еще существует. Это абсолютно внутренняя история, они к этому так и подходят.

Нельзя сравнивать, конечно, людей, разные случаи, но это как Тимошенко, сидевшая при Януковиче. Да, она сидела в несколько иных условиях, конечно, не была такой как сегодня Саакашвили, но принцип тот же. Для Януковича это была внутренняя история, для всего мира внешняя. Помню, требовали ее освободить и все такое.

То же происходит сейчас. Единственное, что требует освободить, что меня удивляет, больше всего, в основном Украина. А все остальные разные органы, которые должны заниматься правами человека, мне кажется, молчат почему-то.

Поэтому я думаю, что его никто не выдаст, и он будет находиться там. Мне сложно сказать, что с ним там делают. Выглядит это, конечно, ужасно.