«Самая большая жертва деолигархизации». Как обеднел Коломойский при президенте Зеленском, ожидая привилегий 3 декабря, 09:49 Эксклюзив НВ Игорь Коломойский (Фото:НВ)

Уже бывший миллиардер Игорь Коломойский после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году ожидал привилегированного ведения своего бизнеса, а стал самой большой жертвой деолигархизации.

Так считает заместитель главного редактора Forbes Украина Владимир Ланда.

Издание подсчитало, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера.

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Если накануне российского вторжения журнал оценивал состояние Коломойского в $1,9 млрд, то после потери бизнесменом Укрнафты и Укртатнафты — в $850 млн.

В интервью Радио НВ Владимир Ланда объяснил, почему состоялась «деолигархизация» Коломойского и какие проблемы у него есть с руководством государства.

— Что именно происходит с состоянием Коломойского? Как он умудрился лишиться одного миллиарда долларов во время войны?

— Нет украинских олигархов старой формации, которые приумножили свое состояние во время войны. Умножать свои капиталы могут только компании, ориентирующиеся на потребителей за пределами Украины. Те же олигархи, которые сформировались в 1990-е годы и заточены на сырьевую экономику, все теряют состояние и в большинстве случаев это больше половины состояния, как и в случае с Игорем Коломойским. Правда, это происходит в разных формах: если другие олигархи пострадали непосредственно от действий Российской Федерации, то у Игоря Коломойского, мы видим, есть конфликт с государством Украина.

Украина — далеко не единственное государство, с которым у Игоря Коломойского возникает конфликт, потому что значительная часть его находящегося в Соединенных Штатах имущества также под арестом.

— Когда вы говорите, что у Коломойского есть конфликт с государством Украина, что вы имеете в виду?

— Есть несколько источников, [свидетельствующих] о том, что властные субъекты были несколько удивлены тем, что реакция Игоря Коломойского на вторжение России в 2022 году кардинально отличалась от той реакции, которую мы видели в 2014 году. Тогда Игорь Коломойский не побоялся возглавить регион и сопротивление российской агрессии. Теперь его участие в борьбе против российского агрессора гораздо скромнее, скажем так. И я думаю, что это не понравилось действующей власти.

— Вы ссылаетесь на собеседников в Офисе президента, а также в партии Слуга народа. В статье говорится, что в первые месяцы российского вторжения с 24 февраля Коломойский никак не помогал стране. Почему Коломойский именно таким образом поступил?