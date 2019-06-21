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Коломойский ответил на резонансное заявление Зеленского о больших деньгах для Донбасса

Сегодня, 16:47
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Коломойский ответил на резонансное заявление Зеленского о больших деньгах для Донбасса - фото

УП

Игорь Коломойский

Автор: Кристина Бердинских

Олигарх Игорь Коломойский ответил на вопрос корреспондента НВ, обсуждал ли он с президентом Владимиром Зеленским какой-либо конкретный проект по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

«В тот момент, когда президент об этом заявил, я еще об этом не знал", - сказал Коломойский.

Он также отметил, что может распоряжаться ограниченным объемом средств.

«На остаток от 20 тыс. фунтов в неделю могу покрасить ларек или два «, — сказал Коломойский.

По иску ПриватБанка британский суд дал право Коломойскому тратить на нужды повседневной жизни не больше 20 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

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Он подчеркнул, что не виделся с Зеленским, его не приглашали в Администрацию президента и сам он тоже не искал встречи с главой государства. Поэтому, по словам олигарха, что именно имеет ввиду Зеленский, он не знает, и посоветовал уточнить это у президента.

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20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил о договоренности с Коломойским о том, что олигарх будет «вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса».

Кроме того, Зеленский сообщил, что олигарх Виктор Пинчук будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащих, а с олигархом Ринатом Ахметовым удалось договориться о, отмене формулы Роттердам+ и инвестициях в медицину, дороги и инфраструктуру на Донбассе.

Теги:   Владимир Зеленский Игорь Коломойский

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