Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Коломойский о Керченском проливе и месть Ляшко. Топ-5 цитат недели

Вчера, 10:22
10004
Цей матеріал також доступний українською
Коломойский о Керченском проливе и месть Ляшко. Топ-5 цитат недели - фото

Олег Ляшко via Facebook

Чтобы отомстить за обнародование своего номера телефона, Ляшко опубликовал номера Зеленского и Коломойского

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

1. Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские делают.

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в интервью телеканалу BBC дал свою интерпретацию событий в Керченском проливе с захватом трех кораблей украинских ВМС в ноябре 2018-го.

2. Идиоты. Зачем они вообще это сделали?

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, в интервью изданию Украинская правда прокомментировал ролик в свою поддержку, записанный российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, сторонниками аннексии Крыма и военных действий России на Донбассе.

3. Звоните, пишите на здоровье!

Олег Ляшко, глава Радикальной партии, опубликовал в Facebook номера телефонов бизнесмена Игоря Коломойского, кандидата в президенты Владимира Зеленского и гендиректора телеканала 1+1 Александра Ткаченко в отместку за то, что журналистка телеканала обнародовала его собственный номер телефона.

4. Это фотки из его Instagram, он фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала Прямой.

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, представил доказательства того, что теперь президента Украины будет консультировать израильский политтехнолог Моше Клюгхафт, известный своими черными технологиями.

5. Он не должен быть во втором туре.

Юлия Тимошенко, лидер ВО Батькивщина отреагировала на прохождение во второй тур выборов президента Украины действующего главы государства Петра Порошенко.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ - №12 от 4 апреля 2019 года

Теги:   Журнал НВ Президентские выборы 2019 Президентские выборы в Украине 2019 Юлия Тимошенко Политтехнолог Михеил Саакашвили Олег Ляшко Иван Охлобыстин Михаил Пореченков Владимир Зеленский Украина-Россия Керченский пролив Петр Порошенко Игорь Коломойский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

Политика

Вчера, 20:15

img
"Я всех услышал". Порошенко записал новое видеообращение
43547
Политика

Вчера, 17:05

img
Сутки прошли, не извинился. Геращенко просит открыть уголовное производство относительно Зеленского
22214
Политика

Вчера, 22:53

img
Он не готов. Гриценко прокомментировал встречу с Зеленским и сказал, проголосует ли за него
12272