Коломойский о Керченском проливе и месть Ляшко. Топ-5 цитат недели Вчера, 10:22 10004 Цей матеріал також доступний українською Олег Ляшко via Facebook Чтобы отомстить за обнародование своего номера телефона, Ляшко опубликовал номера Зеленского и Коломойского Олег Ляшко via Facebook

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

1. Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывает, что это русские делают.

Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в интервью телеканалу BBC дал свою интерпретацию событий в Керченском проливе с захватом трех кораблей украинских ВМС в ноябре 2018-го.

2. Идиоты. Зачем они вообще это сделали?

Владимир Зеленский, кандидат в президенты Украины, в интервью изданию Украинская правда прокомментировал ролик в свою поддержку, записанный российскими актерами Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным, сторонниками аннексии Крыма и военных действий России на Донбассе.

3. Звоните, пишите на здоровье!

Олег Ляшко, глава Радикальной партии, опубликовал в Facebook номера телефонов бизнесмена Игоря Коломойского, кандидата в президенты Владимира Зеленского и гендиректора телеканала 1+1 Александра Ткаченко в отместку за то, что журналистка телеканала обнародовала его собственный номер телефона.

4. Это фотки из его Instagram, он фотографировал себя и еврейское вино из окна офиса Порошенко и его телеканала Прямой.

Михеил Саакашвили, экс-президент Грузии, представил доказательства того, что теперь президента Украины будет консультировать израильский политтехнолог Моше Клюгхафт, известный своими черными технологиями.

5. Он не должен быть во втором туре.

Юлия Тимошенко, лидер ВО Батькивщина отреагировала на прохождение во второй тур выборов президента Украины действующего главы государства Петра Порошенко.

Больше читайте в свежем номере журнала НВ - №12 от 4 апреля 2019 года