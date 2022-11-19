Не идут пить кофе. С Коломойским никто из власти не общается — источник НВ 19 ноября, 09:29 Игорь Коломойский (Фото:epravda.com.ua)

Олигарх Игорь Коломойский не поддерживает связь ни с одним из высших должностных лиц Офиса президента или его сотрудников. Остается ли миллиардер гражданином Украины, этот представитель власти ответил косвенно.

Об этом НВ рассказал источник на Банковой.



По словам этого собеседника, никто из топ-представителей власти, включительно с президентом Владимиром Зеленским, главой Офиса Андреем Ермаком, его заместителями и советником Михаилом Подоляком, а также помощником президента Сергеем Шефиром — не поддерживают общение с олигархом.



При этом собеседник пояснил, что не владеет подобной информацией по поводу топ-чиновников Кабмина и Верховной Рады.

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« Президент последний раз видел его [Игоря Коломойского] года два назад или больше. [Андрей] Ермак тоже», — пояснил он.

При этом, источник допустил продолжение контактов бизнес-партнёра Коломойского Тимура Миндича с представителями власти.







Несмотря на то, что Коломойский длительное время не поддерживает личные контакты с представителями власти, он активно отстаивает свои интересы в судебных процессах, связанных с ПриватБанком.



На другой вопрос, касающийся информации о лишении миллиардера украинского гражданства, собеседник ответил непрямо. По его словам, пока гражданин Украины, имеющий двойное гражданство (или более), не использовал второй паспорт в Украине, формально, пассивное двойного гражданство не считается нарушением.



Напомним, в конце октября, народный депутат от Голоса и замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин подтвердил подлинность указа президента Владимира Зеленского о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и ещё нескольких человек сославшись на полученный ответ на свой запрос в ОПУ. Однако сам же депутат уточнил, что фамилию Комойского в запросе он не указывал.



Сам Коломойский, в комментарии Bihus.Info назвал «глупостью» новости о лишении его украинского гражданства.

Ранее, 21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины.



Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, бизнесмен Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Документ был датирован 18 июля.



22 июля Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана заявил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».