Коломойский назвал себя консультантом партии Кернеса-Труханова Сегодня, 19:43 433 Цей матеріал також доступний українською НВ Игорь Коломойский НВ

Олигарх Игорь Коломойский консультирует новый политический проект — так называемую партию мэров, в которую входят главы Одессы и Харькова, известные своей пророссийской позицией.

Об этом он заявил в интервью видео-проекту Украинской правды.

По его словам, во «всеукраинский проект» войдут партия Видродження, часть Воли народа, партия мэра Одессы Геннадия Труханова Доверяй делам.

«Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлено большое количество мэров», - сказал Коломойский.

Коломойский объяснил, что после выборов президента неуспешные проекты, такие как Видродження, должны пройти перезагрузку, чтобы достичь лучших показателей на выборах в Верховную Раду.

«Поэтому требует перезагрузки. Этот проект [Видродження] себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам», - пояснил он.

Он добавил, что всегда был сторонником Видродження, а в новом проекте выступает лишь в качестве консультанта.

Коломойский также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше денег чем раньше, потому что «избиратели голосуют не за деньги». Деньги, по его словам, нужны только для финансирования рекламной кампании.

«Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания», - сказал он.

Напомним, что мэры Одессы и Харькова Геннадий Труханов и Геннадий Кернес договорились о создании совместной партии.