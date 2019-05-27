Коломойский: На президентских выборах симпатизировал еще и Гриценко Сегодня, 09:49 540 Цей матеріал також доступний українською Украинская правда По словам Коломойского, на выборах президента он симпатизировал Анатолию Гриценко Украинская правда

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на президентских выборах, кроме Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, симпатизировал Анатолию Гриценко.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.



Отвечая на реплику, что сам Гриценко утверждал, что Коломойский его «мочил» на 1+1, олигарх сказал: «Ляшко тоже говорит: „Он меня мочил на 1+1“. Это превратное мнение. Вы разделите меня и 1+1. Иногда случаются какие-то эксцессы, эмоции, еще что-то».

Ранее Коломойский заявлял, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».