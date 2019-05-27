Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Андрей Смирнов
Зеленский медленно покидает Банковую, а Порошенко исчез из БПП
Наталия Микольская
Встретится ли Зеленский с Маском?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Коломойский: На президентских выборах симпатизировал еще и Гриценко

Сегодня, 09:49
540
Цей матеріал також доступний українською
Коломойский: На президентских выборах симпатизировал еще и Гриценко - фото

Украинская правда

По словам Коломойского, на выборах президента он симпатизировал Анатолию Гриценко

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на президентских выборах, кроме Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, симпатизировал Анатолию Гриценко.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на реплику, что сам Гриценко утверждал, что Коломойский его «мочил» на 1+1, олигарх сказал: «Ляшко тоже говорит: „Он меня мочил на 1+1“. Это превратное мнение. Вы разделите меня и 1+1. Иногда случаются какие-то эксцессы, эмоции, еще что-то».

Ранее Коломойский заявлял, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».

Теги:   Анатолий Гриценко Игорь Коломойский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Сегодня, 03:30

img
В Европарламенте объявили результаты выборов
События

Вчера, 13:55

img
Акция за импичмент Зеленского: полиция проведет служебную проверку по факту задержания в Ровно
Политика

Вчера, 21:50

img
«Мы просто разные». Гройсман заявил, что идет на выборы без Порошенко

ТОП 3

Политика

25 мая, 22:38

img
«Это f*сking бла-бла-бла, инновативный ты наш»: Омелян раскритиковал выступление Зеленского на іForum-2019
23550
Политика

Вчера, 11:58

img
Коломойский снова выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times
23541
Политика

Вчера, 10:36

img
Кличко дал политическую оценку Порошенко
20756