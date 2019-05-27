Коломойский: На президентских выборах симпатизировал еще и Гриценко
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на президентских выборах, кроме Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, симпатизировал Анатолию Гриценко.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
Отвечая на реплику, что сам Гриценко утверждал, что Коломойский его «мочил» на 1+1, олигарх сказал: «Ляшко тоже говорит: „Он меня мочил на 1+1“. Это превратное мнение. Вы разделите меня и 1+1. Иногда случаются какие-то эксцессы, эмоции, еще что-то».
Ранее Коломойский заявлял, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».