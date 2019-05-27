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Коломойский: На президентских выборах Зеленского поддержали почти все олигархи

Сегодня, 11:20
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Коломойский: На президентских выборах Зеленского поддержали почти все олигархи - фото

Украинская правда

Коломойский заявляет, что Зеленского на выборах поддержали почти все олигархи

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на выборах президента Украины Владимира Зеленского поддержали почти все украинские олигархи, включая Рината Ахметова.

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

«Материально Ахметов не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК — да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше», — рассказал Коломойский.

Коломойский также опровергнул слухи о консенсусе олигархов во время выборов нового главы государства.

«Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, (Дмитрий) Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал. Пинчук не выражал ее. Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский», — утверждает он.

Ранее Коломойский заявлял, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».

Теги:   Игорь Коломойский Владимир Зеленский

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