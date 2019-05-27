Коломойский: На президентских выборах Зеленского поддержали почти все олигархи
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на выборах президента Украины Владимира Зеленского поддержали почти все украинские олигархи, включая Рината Ахметова.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
«Материально Ахметов не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК — да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше», — рассказал Коломойский.
Коломойский также опровергнул слухи о консенсусе олигархов во время выборов нового главы государства.
«Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, (Дмитрий) Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал. Пинчук не выражал ее. Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский», — утверждает он.
Ранее Коломойский заявлял, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».