Коломойский: Ложкин был главным цензором в АП, угрожал неприятностями из-за Слуги народа Сегодня, 11:46 953 Цей матеріал також доступний українською Українська правда Игорь Коломойский Українська правда

Олигарх Игорь Коломойский назвал Бориса Ложкина главным цензором в Администрации времен пятого президента Петра Порошенко.

В интервью изданию Украинская правда Коломойский заявил, что Ложкин в 2015 году требовал не показывать на канале 1+1 сериал Слуга народа.

«Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать (Слугу народа — Ред.)… Еще на стадии производства. «Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал», — заявил Коломойский.

Олигарх добавил, что Ложкин тогда был «самый главный цензор».

«Он звонил Боголюбову и говорил: «Передай ему, что у вас заберут банк». Шантажировал Приватбанком из-за «1+1», — заявил он.