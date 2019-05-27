Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Коломойский: Ложкин был главным цензором в АП, угрожал неприятностями из-за Слуги народа

Сегодня, 11:46
953
Цей матеріал також доступний українською
Коломойский: Ложкин был главным цензором в АП, угрожал неприятностями из-за Слуги народа - фото

Українська правда

Игорь Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский назвал Бориса Ложкина главным цензором в Администрации времен пятого президента Петра Порошенко.

В интервью изданию Украинская правда Коломойский заявил, что Ложкин в 2015 году требовал не показывать на канале 1+1 сериал Слуга народа.

«Ложкин там мне разрывал телефон и говорил, что это нельзя показывать (Слугу народа — Ред.)… Еще на стадии производства. «Это нельзя выпускать, вы что! У вас будут неприятности, это будет скандал», — заявил Коломойский.

Олигарх добавил, что Ложкин тогда был «самый главный цензор».

«Он звонил Боголюбову и говорил: «Передай ему, что у вас заберут банк». Шантажировал Приватбанком из-за «1+1», — заявил он.

Теги:   Борис Ложкин Игорь Коломойский

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Сегодня, 11:58

img
Дефолт — это глобальный кризис. Рядовые граждане окажутся на грани выживания — Гройсман
Финансы

Сегодня, 10:36

img
Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году — ВВС
Геополитика

Сегодня, 02:14

img
В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

ТОП 3

Политика

Вчера, 11:58

img
Коломойский снова выступил за объявление Украиной дефолта — Financial Times
24477
Политика

25 мая, 22:38

img
«Это f*сking бла-бла-бла, инновативный ты наш»: Омелян раскритиковал выступление Зеленского на іForum-2019
24131
Политика

Вчера, 10:36

img
Кличко дал политическую оценку Порошенко
22467