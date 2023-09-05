«Лучше поздно, чем никогда». Отношения Коломойского и Зеленского заканчиваются, это должно было произойти еще до войны — интервью с Мартыненко

5 сентября, 18:01
NV Премиум
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Владимир Зеленский и Игорь Коломойский (Фото:Коллаж NV / Офис президента / NV)

Владимир Зеленский и Игорь Коломойский (Фото:Коллаж NV / Офис президента / NV)

Автор: Алексей Тарасов

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Radio NV комментирует события, происходящие вокруг бизнесмена Игоря Коломойского — подозрение от СБУ, содержание его в СИЗО и отношения с президентом Владимиром Зеленским.

 — У представителей гражданского общества есть скепсис относительно того, как вручали подозрение Коломойскому, относительно обвинений, которые предъявлены. Очень широко эта тема обсуждается уже несколько дней. Как вы понимаете, а в чем скепсис? Почему задержание олигарха Коломойского может кому-то не нравиться и считаться каким-то неправильным?

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— У нас говорят о том, что его задержала СБУ, а СБУ подконтрольна власти. НАБУ не подконтрольно или менее подконтрольно власти, поэтому надо было, чтобы его задерживало НАБУ, а он пошел по другим статьям.

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Дело в том, что это все очень просто. По моему мнению, никто не мешает НАБУ дальше работать по тем делам, которые у них есть. То, о чем мы сейчас говорим, это не в компетенции НАБУ. Оно занимается преступлениями, которые совершены государственными служащими. Здесь речь может идти о другом — о даче взятки, о том, что человек взял на себя какие-то государственные функции, которые ему не присущи. Это другие дела, поэтому мне кажется, не имеет никакого значения, кем он сейчас задержан.

Если будет дело по НАБУ, никто не мешает им выдать подозрения по другим делам. Более того: я уверен, что так оно и будет.

Честно говоря, я и понимаю, почему скепсис. Потому что многие люди считают, что власть думает только о том, чтобы Игорю Валерьевичу жилось нормально, и он никогда не получил реального срока. Но это дело этих людей. Посмотрим, что будет. Насколько я понимаю, ни у кого сейчас во власти нет такого желания — каким-то образом защитить Коломойского от преследования.

— Наше общество не понимает, что поиск доказательств или расследование может быть длительным процессом?

— Общество всегда ждет, имею в виду активную часть, быстрых результатов: желательно завтра, лучше — сегодня. А если их нет, то, конечно, у них всех есть подозрение, что что-то здесь не так, кто-то от нас что-то скрывает, и вообще — «они все одним миром мазаны».

Поэтому я бы сейчас не говорил о реакции даже активной части общества.

Еще раз скажу: жизнь покажет. Потому что я уже слышал то, что это будет мешать американским прокурорам и следователям ФБР вести расследование. Но дело в том, что на сегодня нет (господин Лещенко об этом написал, он прав) ни одного обвинения и ни одного документа от ФБР. Более того, эти все расследования ФБР, как известно, касаются совсем других эпизодов — преступлений, которые, они считают, могли быть совершены на территории Соединенных Штатов.

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В материалах следствия Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, гражданства Украины он лишен — Лещенко

— Процитирую Сергея Лещенко, сейчас он советник главы Офиса президента. Он написал, что государство США до сих пор не выдвигало Коломойскому никаких обвинений и запрос на экстрадицию в Украину не поступал. Очень активные представители гражданского общества Украины также отмечают, что, возможно, не лишили гражданства Украины Коломойского. Лещенко говорит, что он фигурирует в делах как гражданин Израиля и Кипра. Как вы это поняли, означает ли это, что если будет запрос на экстрадицию, то Украина сможет выдать Коломойского США?

Теги:   Игорь Коломойский Интервью NV Олигархи Владимир Зеленский Радио NV деолигархизация Война России против Украины

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