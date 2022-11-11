«Пусть меня убьют наши». Перед каким выбором предстали коллаборанты в Херсонской области — местный журналист 11 ноября, 01:46 Уничтоженная россиянами школа в Новоалександровке Херсонской области, 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На фоне ухода россиян с правого берега Херсонской области — местные коллаборанты не получили возможности от оккупантов покинуть территорию и приняли в большинстве своем решение оставаться и ожидать украинского правосудия, рассказал в эфире Радио НВ Олег Батурин, херсонский журналист.

«Оккупанты фактически с самого начала приближения Вооруженных сил Украины на правом берегу и на левом берегу [области] чувствовали себя крайне некомфортно и начали бежать куда глаза глядят. Я знаю, что такие населенные пункты левобережья даже, как Великая Лепетиха, Каховка, [то там] часть коллаборантов убежала, конечно, не все. Если брать правый берег, то не всем коллаборантам удалось скрыться», — рассказал Батурин.

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По его словам, россияне не дали покинуть регион коллаборантам и в населенных пунктах с высокой долей предателей.

«Часть предателей сами оккупанты не пропустили даже в Крым и они были вынуждены вернуться в свои населенные пункты, в частности, Новорайская община Бериславского района, села Червоный Маяк, Новорайск и другие. Если взять, например, Дарьевскую общину Херсонского района, то в этой общине наибольшее количество коллаборантов оказалось в селе Никольское, там все абсолютно сотрудники старостата перешли на сторону врага, большинство работников, включая руководство, местной школы и детского сада», — добавил. журналист.

Большинство коллаборантов решили остаться на территории региона и ожидать ВСУ, рассказывает Батурин.

«По информации местных жителей, они в подавляющем большинстве остались там в селе. Даже пересказывают, что говорит сейчас коллаборант «староста [села]»: что он решил остаться в селе, «потому что меня все равно убьют, что россияне, что наши, пусть лучше убьют меня наши», — резюмировал журналист.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы на юге страны освободили 41 населенный пункт.

«Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции, — уже десятки. 41 населенный пункт освобожден», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Как рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий, более половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области на правом берегу, остаются там.

По его словам, численность российских войск в этом районе, по предварительным оценкам, около 20 тысяч.

Одновременно с этим, министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что России понадобится не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона.

«Не так просто вывести эти войска из Херсона за один-два дня. Как минимум это займет одну неделю», — сказал он в комментарии Reuters, признав, что предугадать действия России сложно.

Ранее, 9 ноября, Москва официально объявила об отступлении из Херсона на левый берег Днепра из-за успешных контрнаступательных действий украинской армии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также заявил, что оккупанты пройдут в Херсоне все, что могут и хотят сделать его «городом смерти».

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские силы не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству, разрушив его логистические пути и нарушив систему управления.

