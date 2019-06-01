Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому Вчера, 08:16 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ НВ разобрался в орбитах влияния Владимира Зеленского Коллаж НВ

Все свои действия — от указов до встреч и поездок на фронт — президент Владимир Зеленский планирует с помощью людей из ближнего круга, пишет журнал НВ.

Авторы: Кристина Бердинских, Иван Верстюк



В этот круг входят друзья и бизнес-партнеры по Студии Квартал 95, люди из окружения Игоря Коломойского и команда привлеченных в ходе избирательной кампании экспертов.



Подобный подбор кадров заставил Олега Рыбачука, главу Секретариата президента Виктора Ющенко, сделать неожиданный вывод: «Впервые у нас будет коллективный президент».

Адвокат

Ключевые назначения в АП Зеленский сделал на следующий день после инаугурации. Самое скандальное из них — Андрей Богдан, возглавивший АП, бывший до недавнего времени адвокатом Коломойского и принадлежащего миллиардеру телеканала Студия 1+1.

Богдан занимал различные госдолжности еще во времена президента Ющенко. Был чиновником и в правительстве ныне беглого Николая Азарова, за что и попал под действие закона о люстрации. Но ничто из вышеперечисленного не остановило Зеленского.

Богдан работал и при Ющенко, и в правительстве Азарова, и с Коломойским / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Кирилл Тимошенко, замглавы АП и специалист в сфере телепроизводства и политического PR, пояснил НВ: в команде Зеленского понимали, что это назначение может вызвать скандал. «Но лучше пусть будет скандал, чем здесь [в АП] все рухнет», — рассказал Тимошенко. Он дружит с Богданом и считает его самым опытным госуправленцем в ЗеКоманде.

Назначение Богдана было личным решением президента, подчеркивает Юрий Костюк, еще один замглавы АП, вместе с Тимошенко отвечающий за информационную политику. «Ценность человека, который знает, как устроена система изнутри, огромна», — уверен он.

После избрания нынешнего президента, но еще до своего назначения в АП Богдан рассказал НВ, что именно он был одним из тех, кто еще в 2015 году уговаривал Зеленского идти в политику.

Члены ЗеКоманды характеризуют Богдана как человека, умеющего принимать жесткие и быстрые решения

Сейчас члены ЗеКоманды характеризуют Богдана как человека, умеющего принимать жесткие и быстрые решения. Похоже, за это же ценил нынешнего шефа АП и Коломойский. До перехода на Банковую Богдан работал на него и вел дела, связанные в том числе с ПриватБанком. Этот актив, национализированный государством, еще недавно опальный миллиардер надеется вернуть. Либо же получить за него какую‑то компенсацию или долю в капитале.

Пока же никаких публичных контактов с Зеленским у Коломойского не было.

Рыбачук уверен: Зеленский сделал Богдана шефом АП не только за его опыт и знания. Поскольку президент не любит делать публичные заявления и давать интервью, то весь негатив будет сыпаться на руководителя АП, который станет его рупором. «Все, кто идут на эту должность [главы АП], понимают, что у них ограничен срок политической жизни», — резюмирует Рыбачук.

Фото: Инфографика НВ

Правительственный квартал

Самую многочисленную группу в окружении Зеленского-президента составляют кварталовцы и сотрудники его избирательного штаба.

Среди них особняком стоит Сергей Шефир — он является главным по влиянию советником главы государства. С ним Зеленский обсуждает свои идеи. Шефиру, как и Богдану, Зеленский доверяет больше, чем всем остальным. «У этих двух равнозначные позиции», — объясняет Тимошенко.

У президента есть еще один советник, личный — его супруга Елена Зеленская, один из многолетних авторов Квартала. Но ее влияние не касается вопросов деятельности президентской администрации.

С кадровым отбором АП сейчас помогают еще четыре рекрутинговых агентства

Первым замом главы АП работает Сергей Трофимов — еще один представитель шоубиз-прошлого президента, продюсер Студии Квартал 95. Известный хедхантер Роман Бондарь (его команда на добровольной основе помогает АП проверять кандидатов на пост губернаторов областей) рассказал НВ, что Трофимов курирует у Зеленского региональную политику. К слову, с кадровым отбором АП сейчас помогают еще четыре рекрутинговых агентства.

Советником президента, отвечающим за digital-направление, стал Михаил Федоров. Ровно тем же этот человек занимался и в избирательном штабе Зеленского. Сейчас он помогает только формирующейся президентской партии Слуга народа (СлуНа) с организацией онлайн-платформы для отбора кандидатов в депутаты.



Михаил Федоров / Фото: Наталья Кравчук / НВ

Еще одним заместителем Богдана стал уже упомянутый Костюк. В недавнем прошлом он был сценаристом сериала Слуга народа, а при личной встрече убеждал НВ, что никаких групп влияния, «как бы ни хотелось журналистам-расследователям», в команде Зеленского нет. «Мы не люди Квартала, не люди Коломойского, не люди еще кого‑то там. Мы все были и остаемся людьми президента», — заявил он.

А вот еще один представитель Квартала — юрист Иван Баканов, друг детства Зеленского, руководивший избирательным штабом кандидата и его партией, — отправился на работу в СБУ. Зеленский назначил своего друга первым заместителем главы этой службы, причем место главы пока пустует. Баканов будет руководить и Управлением К — отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

А партию возглавил политтехнолог избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Он попал в ЗеКоманду в сентябре 2018‑го — его пригласил Баканов, а собеседовал сам нынешний президент.

Кампанию Зеленского сопровождала большая группа юридических советников

Сейчас на партийную работу нацелены и другие люди, работавшие в штабе. Так, кампанию Зеленского сопровождала большая группа юридических советников. Один из ключевых — Сергей Нижний, партнер компании Hillmont Partners, теперь, вероятно, будет помогать СлуНа и на парламентских выборах.

Баканов ранее рассказывал, что в разработке стратегии избирательной кампании кандидата Зеленского принимали участие сам претендент, братья Шефиры, Нижний, Разумков и Руслан Стефанчук. Последний — уроженец Хмельницкого, тоже когда‑то играл в КВН, профессионально занимается юриспруденцией.

Теперь Стефанчук стал представителем Зеленского в Верховной Раде. Он будет разрабатывать и сопровождать все законодательные инициативы главы государства, параллельно занимаясь идеологическим наполнением СлуНа.

Экспертный круг

В ЗеКоманде есть не только проверенные годами кадры, но и новые для самого президента лица. Самый заметный среди них — Александр Данилюк, экс-министр финансов, которого Зеленский сделал секретарем Совбеза.

Сейчас, пока президент не расставил своих кандидатов на ключевые посты в правоохранительных и оборонных структурах, Данилюк будет курировать силовой блок. Он рассказал, что его и Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли, с Зеленским познакомил народный депутат Сергей Лещенко. «Он [Лещенко] пригласил нас на встречу в офис ЗеКоманды», — вспоминает теперь уже секретарь Совбеза.

Сергей Лещенко / Фото: Сергей Лещенко / Богдан Бортаков via Facebook

Лещенко стал важным действующим лицом в деле создания экспертной группы вокруг Зеленского. И хотя он нередко консультирует команду президента, до сих пор не имеет официального статуса. Депутату, недавно покинувшему фракцию Блока Петра Порошенко, но давно оппонировавшему пятому президенту, помешал разгоревшийся в начале мая международный скандал.

Лещенко стал важным действующим лицом в деле создания экспертной группы вокруг Зеленского

Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу FoxNews назвал Лещенко чуть ли не врагом Америки. А все из‑за обнародованных им бумаг из «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал ныне получивший в Штатах срок Пол Манафорт, экс-глава избирательного штаба Трампа.

Сейчас Лещенко говорит, что хотел бы баллотироваться в парламент от СлуНа.

Подводя итог нынешней кадровой политике шестого президента страны, Рыбачук отмечает: Зеленский совсем не похож на своего предшественника Петра Порошенко. Бывшему главе государства, по его наблюдениям, в АП не нужны были люди, которые бы на что‑то влияли. Дескать, Порошенко хотел все контролировать сам, занимаясь даже микроменеджментом. И потому пятый президент искал лояльных исполнителей.

Зеленский же не склонен замыкать все на себе: он готов слушать свою команду и различные группы влияния в ней. Так глава государства, по мнению Рыбачука, компенсирует свою неопытность. «Если у тебя нет опыта, ты берешь в команду людей, которые могут тебя дополнять», — объясняет эксперт.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019 года