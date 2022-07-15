Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрана мера пресечения в виде ареста — ГБР 15 июля, 09:57 Алексею Ковалеву грозит пожизненный срок (Фото:Слуга народа — Алексей Ковалев/Facebook)

Суд заочно избрал в отношении нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в Госбюро расследований.

На данное время Ковалев объявлен в розыск.

Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

Видео дня

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

В свою очередь Офис генпрокурора сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111−2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет либо пожизненное заключение.

В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.