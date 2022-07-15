Нардепу-коллаборанту Ковалеву избрана мера пресечения в виде ареста — ГБР
Алексею Ковалеву грозит пожизненный срок (Фото:Слуга народа — Алексей Ковалев/Facebook)
Суд заочно избрал в отношении нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в Госбюро расследований.
На данное время Ковалев объявлен в розыск.
Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».
За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.
В свою очередь Офис генпрокурора сообщил ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения), ч. 1 ст. 111−2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет либо пожизненное заключение.
В июне появилась информация о ликвидации Ковалева на оккупированной территории. Неизвестные подорвали его автомобиль, однако позже выяснилось, что сам коллаборант сумел выжить.
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