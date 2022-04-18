ГБР открыло 240 дел о госизмене и коллаборационизме

18 апреля, 15:40
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Следователи находят коллаборантов и госизменников (Фото:ГБР)

Следователи находят коллаборантов и госизменников (Фото:ГБР)

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Госбюро расследований открыло более 240 уголовных производств по подозрению в госизмене и коллаборационизме.

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Об этом сообщила советник по коммуникациям ведомства Татьяна Сапьян.

«По состоянию на 18 апреля уже зарегистрировано более 240 уголовных производств о государственной измене и коллаборационизме», — отметила она.

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Сапьян также рассказала, что сотрудники ГБР в Полтаве начали досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности нескольких представителей правоохранительных органов в Харьковской области, которые добровольно заняли должности в оккупационных структурах и призывают своих коллег к госизмене.

https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/videos/501340265068936/
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Мэр Купянска Геннадий Мацегора 27 февраля заявил о переходе города под контроль российской армии и возобновлении работы детских садов, школ и других учреждений.

СБУ зарегистрировала в отношении мэра Купянска Геннадия Мацегоры уголовное производство по статье «государственная измена».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Государственная измена Государственное бюро расследований (ГБР) Коллаборационизм

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