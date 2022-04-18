ГБР открыло 240 дел о госизмене и коллаборационизме
Следователи находят коллаборантов и госизменников (Фото:ГБР)
Госбюро расследований открыло более 240 уголовных производств по подозрению в госизмене и коллаборационизме.
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Об этом сообщила советник по коммуникациям ведомства Татьяна Сапьян.
«По состоянию на 18 апреля уже зарегистрировано более 240 уголовных производств о государственной измене и коллаборационизме», — отметила она.
Сапьян также рассказала, что сотрудники ГБР в Полтаве начали досудебное расследование по фактам коллаборационной деятельности нескольких представителей правоохранительных органов в Харьковской области, которые добровольно заняли должности в оккупационных структурах и призывают своих коллег к госизмене.
Мэр Купянска Геннадий Мацегора 27 февраля заявил о переходе города под контроль российской армии и возобновлении работы детских садов, школ и других учреждений.
СБУ зарегистрировала в отношении мэра Купянска Геннадия Мацегоры уголовное производство по статье «государственная измена».
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