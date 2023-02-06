Нардеп запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата 6 февраля, 10:22 Игорь Абрамович

Бывший член фракции запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата в понедельник, 6 февраля.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

По его словам, именно выход Абрамовича из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения России «заложил начало ее дальнейшего развала в украинском парламенте».

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«Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ», — написал Арахамия.

Он заявил, что у Абрамовича проукраинская позиция, он никогда «не ассоциировался у него с идеологией» пророссийской партии, а созданная им депутатская группа Відновлення України «последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпор агрессора законодательные решения». Арахамия назвал Абрамовича «своим среди чужих в тылу пятой колонны».



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