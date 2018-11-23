Колесников рассказал, когда Оппоблок определится с кандидатом в президенты

Сопредседатель Оппозиционного блока и премьер министр оппозиционного правительства Борис Колесников заявил в эфире Радио НВ, что кандидат в президенты от этой политсилы будет избран на ее съезде, который состоится до 15 декабря.

"Я думаю, есть поручения всех областных организаций провести съезд до 15 декабря текущего года. То есть, 15 - это крайний срок", - заявил Колесников.

На уточняющий вопрос, войдет ли Оппоблок в формальное начало избирательного периода, который стартует 31 декабря, со своим кандидатом, Колесников ответил "Безусловно".

20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей" за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу - За життя. Электоральная база За життя и Оппоблока во многом совпадает - это прежний “ядерный электорат” Виктора Януковича и сторонники коммунистов.

16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".

После своего исключения из фракции Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке остается в прошлом. Левочкин назвал исключение его и Юрия Бойко из фракции Оппозиционного блока атакой на "одного из самых рейтинговых кандидатов в президенты" в пользу действующего главы государства Петра Порошенко.

"Мы же понимаем, что исключены не Бойко и Левочкин, а группа из 20 депутатов", - добавил нардеп.

На посту главы фракции Бойко сменил Вадим Новинский. Новинский заверил, что "ни о каком расколе партии не может быть речи". При этом двое нардепов из фракции Оппоблока - Николай Скорик и Юрий Мирошниченко объявили, что поддерживают Бойко. Заявления в поддержку Бойко обнародовали также несколько региональных организаций Оппоблока.

В сентябре 2018 года Украинская правда писала о переговорах об объединении За життя и Оппозиционного блока. В переговорах За життя представляли Рабинович и Медведчук, а Оппоблок представляли две группы - Сегей Левочкин и Юрий Бойко и "группа Ахметова" - Вадим Новинский с Борисом Колесниковым. В итоге Ахметов выступил против объединения, а Левочкин и Бойко альянс с Рабиновичем и Медведчуком поддержали.