Колесников рассказал, будет ли Ахметов баллотироваться в президенты

Борис Колесников считает, что Ахметов не будет баллотироваться в президенты

Украинский олигарх Ринат Ахметов "точно не будет участвовать" в президентских выборах 2019 года, сообщил сопредседатель партии Оппозиционный блок Борис Колесников в эфире Радио НВ.

"Я знаю Рината 36 лет, я исключаю этот вариант. Некоторые бывшие депутаты высказываются, что это единственный человек, который может выиграть выборы в Украине, из большого бизнеса. Скорее всего, это так. Но он точно не будет участвовать", - сказал он.

Объясняя свое мнение касательно возможного участия украинского олигарха в выборах, Колесников отметил, что Ринату Ахметову "не нравится президентская работа".

Напомним, ранее Борис Колесников усомнился, что экс-председатель фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде Юрий Бойко, который баллотируется в президенты от партии Оппозиционная платформа - За життя, может быть единым кандидатом от оппозиционных политических сил.

20 ноября сопредседатель фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде Александр Вилкул объявил об исключении из нее Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые до этого составляли ее костяк. Их исключили с формулировкой "за предательство интересов избирателей" за то, что они, объединившись с Вадимом Рабиновичем и Виктором Медведчуком, создали Оппозиционную платформу - За життя.

16 ноября Рабинович заявил, что Оппозиционная платформа - За життя выдвигает в качестве кандидата в президенты Бойко. По словам Рабиновича, Бойко будет баллотироваться в президенты Украины в 2019 году в качестве "единственного кандидата от объединенной оппозиции".