Колесников: Порошенко сделал глупость, когда пообещал продать Roshen

Колесников заявил, что Порошенко не может влиять на успех Roshen

Сопредседатель Оппозиционного блока и глава оппозиционного правительства Борис Колесников заявил в эфире Радио НВ, что, по его мнению, президент Украины Петр Порошенко поступил глупо, пообещав продать Roshen.

"Я считаю, что Петр Алексеевич сделал большую глупость, когда пообещал продать Roshen. Roshen вообще к его президентской должности никакого отношения не имеет. Как он как президент может повлиять на то, успешный Roshen или неуспешный?", - заявил Колесников.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. В ее состав входят Кременчугская, две Винницкие, Киевская кондфабрики и Винницкий молочный завод. Мариупольская кондфабрика находится на стадии ликвидации. Также Roshen принадлежат Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики Roshen (РФ) была остановлена с 1 апреля 2017 года. Президент Украины Петр Порошенко является конечным бенефициарным владельцем группы Roshen.

После вступления в должность главы государства он нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" в январе 2016 года президент заявил о подписании договора о передаче кондитерской корпорации в траст.

В апреле 2016 года инвестиционная компания ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen. Он передал свою 85%-ную долю в корпорации в независимый слепой траст (blind trust) компании Rothschild Trust. Банк-управитель траста имеет также 4-летнюю доверенность на переговоры о продаже активов. Президенту корпорации Roshen Вячеславу Москалевскому принадлежит 13% через инвестфонд Кондитеринвест, еще четырем топ-менеджерам - по 0,5%.

Позже Порошенко заявил о том, что не влияет на свои активы в Roshen.