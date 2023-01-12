Украинцы назвали Залужного «политиком № 2» — опрос 12 января, 14:51 Залужный стал «политиком № 2» для украинцев, но он значительно отстает от Зеленского (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters)

Украинцы назвали политиком года президента Украины Владимира Зеленского, таковым его считают почти 60% опрошенных. Второе место в рейтинге занял главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный с результатом в 10%.

Таковы результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Украинцам предложили самостоятельно назвать кандидату того, кого они считают политиком 2022 года.

Зеленский после избрания на пост президента в 2019 году сохраняет лидирующие позиции. В 2019 его считали политиком года 46% опроешнных, в 2020 году — 15%, а в 2021 — 17%.

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В нынешнем рейтинге около 2% респондентов называли политиками года советника Офиса президента Алексея Арестовича, нардепа от Европейской солидарности Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. По 1% украинцев видели политиками года советника главы ОП Михаила Подоляка и волонтера Сергея Притула.

Зеленского назвали политиком года большинство опрошенных во всех регионах Украины, чаще всего — в западных областях.

Представители младшего возраста также чаще, чем люди среднего и старшего возраста, называли нынешнего президента политиком 2022 года.

Опрос проводился с 21 декабря 2022 года по 3 января 2023 года. Было опрошено 2017 человек методом личного интервью во всех областях Украины, кроме Донецкой, Луганской и оккупированных территорий Донбасса, Крыма, а также Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Залужный руководит украинской армией с начала полномасштабного вторжения России в Украину в конце февраля 2022 года. За это время ВСУ показали значительные результаты, не дав оккупационным войскам РФ захватить Киев, а также освободив значительную часть Харьковской и Херсонской областей в сентябре и ноябре прошлого года.