Журналисты снова вернутся на заседание Рады, когда для этого будут соответствующие условия безопасности — Корниенко

5 октября, 16:56
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Верховная Рада (Фото:НВ)

Верховная Рада (Фото:НВ)

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что журналисты снова вернутся на заседание Рады, когда для этого будут соответствующие условия безопасности.

Об этом он сообщил в комментарии Бабель.

По его словам, это произойдет, когда «об этом нам скажут соответствующие органы».

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«Я много где был в Европе, там не всегда журналисты вместе с депутатами в парламентах, есть по-разному. Здесь дело больше нашей политической культуры. У нас был открытый парламент, с возможностью вести съемку и трансляцию. Мы должны уважать свободу слова и делать все для того, чтобы журналисты могли работать в рамках парламента», — сказал Корниенко.

Видео дня

Он добавил, что нужно решить еще ряд вопросов, в частности, по переаккредитации представителей СМИ.

«Думаю, вам самим будет неприятно работать рядом с бывшими сотрудниками издания (Анатолия — ред.) Шария, которое сейчас называется как-то там Суперновое издание», — отметил первый вице-спикер.

Также Александр Корниенко подчеркнул, что информацию о ходе и результатах работы парламента не скрывают — все заседания выкладываются на YouTube через несколько часов после того, как состоялись.

«О времени и месте собрания — эта информация не разглашается по причинам безопасности. А что касается выступлений, позиций, кто что говорил и какие шутки даже звучали — все это можно услышать и увидеть. Есть также результаты голосования на сайте Рады», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=QxFk_ESi-R0

С 24 февраля в парламент не пускают журналистов, даже телеканал Рада не ведет трансляции заседаний.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Верховная Рада Александр Корниенко Война России против Украины журналисты

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