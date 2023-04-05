Зеленский рассказал, что нужно Украине для победы 5 апреля, 21:21 Президент Владимир Зеленский в Варшаве 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Королевском замке в Варшаве в среду, 5 апреля, рассказал, что нужно Украине для победы.

«Много ли еще нужно шагов до нее [победы]? Нет. Нужно всего лишь не останавливаться в солидарности. Когда битва требует артиллерии, ее стоит предоставлять. Когда победа требует танков, их рев должен зазвучать на передовой. Когда независимость требует воздуха, не нужно обращать внимания, как отреагируют в России на самолеты у нас», — сказал глава государства.



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Зеленский попросил партнеров Украины не думать, «какое число будет выглядеть безопаснее рядом с буквой F — 16 или какое-то другое», и призвал их действовать. Он выразил надежду, что лидерство Польши проявится в авиационной коалиции так же, как ранее в танковой. Президент Украины подчеркнул, что это битва за свободу, и в ней «невозможно победить частично».

«Нет уже такой силы, которая бы возобладала над братством Польши и Украины. Благодаря этому сбываются слова: „Что забрала у нас чужая сила, то саблей вернем“. Польша и Украина идут рука об руку. Мы установим свободу в Европе раз и навсегда. Тирания проиграет в истории, когда проиграет в Украине, а Москва больше никогда не будет убивать», — также сказал Зеленский.

5 апреля Владимир Зеленский посетил Варшаву по приглашению польского президента Анджея Дуды. Это третий его выезд за границу с начала полномасштабного вторжения России и первый официальный визит вместе с первой леди Еленой Зеленской.