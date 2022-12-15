Зеленский — о предложениях «выхода на линии 23 февраля»: Это не конец, мы должны идти к нашим границам

15 декабря, 17:24
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Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что выход на линии 23 февраля в Украине не будет завершением развязанной Россией полномасштабной войны, потому что части украинской территории останутся оккупированными.

Свое мнение он высказал в интервью The Economist, опубликованном в четверг, 15 декабря.

Отвечая на вопрос об «урегулировании по образцу 23 февраля», как предлагал глава Госдепа США Энтони Блинкен, глава государства подчеркнул, что «это не будет финалом, потому что никто не понимает, что такое гарантии безопасности». Зеленский напомнил, что Украина отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности, которые не сработали, и сейчас «Украина сама платит такую высокую цену».

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«Почему я говорю, [что] мы должны идти к нашим границам? Потому что, если это не сработает, он [российский диктатор Путин] вернется… Мы уже видели это [замораживание войны] на Донбассе. Они отнимают часть территории, а затем замораживают [войну] на некоторое время, чтобы стать более сильными оккупантами, готовыми к еще одной оккупации, и все… Просто оставить так, как сейчас, сказать — ладно, давайте остановимся, и они заберут Донбасс, юг нашей страны или его часть, а Крым останется у них… Почему? „Потому что пора и вы должны это сделать“? Мы не сможем, этого никто не простит», — добавил президент.

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Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выхода на позиции 23 февраля Украине нужно 300 танков, 600−700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.

https://www.youtube.com/embed/uDyYAuY2ltk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Владимир Путин Крым Украина-США Владимир Зеленский The Economist Война России против Украины победа Украины

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