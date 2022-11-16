Зеленский — о прогнозе Буданова: Мы выбираем, как закончить войну, но сроков окончания не знаем 16 ноября, 21:33 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев выбирает, как закончить войну России против Украины, но точных сроков окончания боевых действий не знает.

Таким образом президент прокомментировал прогноз главы украинской разведки Кирилла Буданова о том, что активные боевые действия закончатся к лету следующего года.

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«Я обожаю слушать Буданова. Кирилл молодец, профессиональный человек. Мы понимаем, что есть выводы разведок на основе положения врага, их стабильности. Есть понимание, когда они становились более слабыми и на основе этого можно делать те или иные выводы», — сказал Зеленский.

При этом, по словам президента, ситуация может стремительно меняться. Он также привел пример возможного контракта Ирана и России.

«Это разные вещи, заставляющие менять тактику и стратегию ведения войны, потому что ресурс у нас ограничен, растягивать войну мы не заинтересованы. Но выбирая как закончить войну и ее сроком — мы выбираем, как закончить войну. Мы могли бы отдать территории и войны бы не было, но мы выбрали правильный путь. Когда такой выбор — надо смотреть на ресурс, потому что мы не знаем, когда эта война закончится», — добавил он.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации. Буданов считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.