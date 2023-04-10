«Мы видим начало контрнаступления». Военный эксперт о подготовке к движению сухопутных войск ВСУ и освобождении территорий — интервью 10 апреля, 19:11 NV Премиум Украинский танкист на позициях в Запорожской области, 29 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Регулярное уничтожение средств радиоэлектронной борьбы оккупантов со стороны ВС Украины свидетельствует о начале прямой подготовки к контрнаступлении украинских войск к освобождению территорий, рассказал Radio NV Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

— Начнем с ситуации вокруг Бахмута. Есть сообщения, что россияне начали бросать туда элитные подразделения, в том числе десантников. Я прочитал, что пишет об этом Том Купер: россияне продвинулись на улицу Чайковского.

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Уже через несколько часов новое сообщение, что украинцы выбили с улицы Чайковского россиян и освободили какое-то пространство. Насколько я понимаю, там битвы ведутся чуть ли не за каждый дом. Что мы должны понимать о ситуации в Бахмуте?

— От элитного у них там только береты или шапки-ушанки. Те части воздушно-десантных российских войск, которые сейчас заводятся в Бахмут, укомплектованы в основном уже частично мобилизованными, которые были недавно призваны, и не подготовлены до стопроцентного уровня подготовки десантников. Десантников готовят годами, это примерно уровень летного состава, потому быстро собрать, поставить под ружье и подготовить десантника невозможно.