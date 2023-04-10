«Мы видим начало контрнаступления». Военный эксперт о подготовке к движению сухопутных войск ВСУ и освобождении территорий — интервью

10 апреля, 19:11
NV Премиум
Поделиться:
Украинский танкист на позициях в Запорожской области, 29 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Украинский танкист на позициях в Запорожской области, 29 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Автор: Павел Новиков

Регулярное уничтожение средств радиоэлектронной борьбы оккупантов со стороны ВС Украины свидетельствует о начале прямой подготовки к контрнаступлении украинских войск к освобождению территорий, рассказал Radio NV Роман Свитан, военный эксперт, полковник запаса ВСУ.

 — Начнем с ситуации вокруг Бахмута. Есть сообщения, что россияне начали бросать туда элитные подразделения, в том числе десантников. Я прочитал, что пишет об этом Том Купер: россияне продвинулись на улицу Чайковского.

Видео дня

Уже через несколько часов новое сообщение, что украинцы выбили с улицы Чайковского россиян и освободили какое-то пространство. Насколько я понимаю, там битвы ведутся чуть ли не за каждый дом. Что мы должны понимать о ситуации в Бахмуте?

Читайте также:

Ребята под Бахмутом наваливают на «евробляхе» версии 2023 года, — Константин и Влада Либеровы (Фото:instagram.com/libkos) «Трупы окупантов лежат в несколько слоев». Интервью NV с лейтенантом батальона Волки Да Винчи о боях в Бахмуте

— От элитного у них там только береты или шапки-ушанки. Те части воздушно-десантных российских войск, которые сейчас заводятся в Бахмут, укомплектованы в основном уже частично мобилизованными, которые были недавно призваны, и не подготовлены до стопроцентного уровня подготовки десантников. Десантников готовят годами, это примерно уровень летного состава, потому быстро собрать, поставить под ружье и подготовить десантника невозможно.

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X