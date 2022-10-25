Что может закончить войну. Рустамзаде — о новых шагах агрессора, стратегии украинской армии, имеющемся вооружении и финальной точке 25 октября, 15:40 Эксклюзив НВ Главная задача Украины — выстоять зиму и максимально децентрализовать свою критическую инфраструктуру, утверждает военный аналитик Агиль Рустамзаде. (Фото:DR)

Влиятельный военный аналитик Агиль Рустамзаде — о разных уровнях, на которых ведут войну Украина и Россия, эффективности украинского ПВО и иранских баллистических ракетах.

На девятом месяце войны Россия все чаще переходит к тактике террора украинских городов и уничтожения объектов критической инфраструктуры, в чем активно пользуется ресурсной поддержкой Ирана. В то же время российская армия не только не добивается заметных успехов на полях сражений, но и активно отступает под натиском украинской армии в Херсонской области.

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О том, чего ждать в следующие месяцы войны в Украине, каковы характеристики и потенциал иранских дронов Arash-2, а также иранских баллистических ракет, изменят ли они ход войны и чего ждать от мобилизации в России, НВ беседует с азербайджанским военным аналитиком офицером запаса Агилем Рустамзаде.

— Как, начиная с конца сентября, выглядит российская война в Украине?

— За последний месяц мы видим осознание со стороны России и ее армии, что военным инструментом они победы на поле боя достичь не смогут. Кроме этого, им пришлось прибегнуть к мобилизации, а она несет очень большие риски для российского правительства, потому что население негативно ее восприняло, и тот информационный фон, который сейчас доминирует в России, готовит ее граждан к потерям территории и людей. Появился новый вектор, которым российская армия хочет принудить Украину к переговорному процессу и заставить капитулировать — увеличение количества ударов по городской инфраструктуре, по промышленному и экономическому потенциалу Украины.

Одновременно россияне укрепляют линию фронта, а значит до конца октября они не предусматривают наступательных операций, они скорее всего будут отступать из Херсонской области. В других областях они строят эшелонированную линию оборону, з бетонными сооружениями типа «зубы дракона», чтобы останавливать продвижение танков. Они также стараются накапливать новые силы, но удается им это не особенно хорошо. Приходится открывать склады с техникой периода Второй мировой войны, или сразу после нее. Российская армия скатывается в своих возможностях к ведению войны второго поколения по вооружению и оснащению. В то время как украинская армия увеличивает свой огневой потенциал, а также возможность воевать оружием четвертого поколения. По некоторым параметрам украинская армия — это уже армия поколения 3+.

Такая разница в поколениях технологий очень помогла вам на поле боя. Могу привести пример хаймарсов, которые уничтожили инфраструктуру противника для боеприпасов. Именно благодаря им Украина нивелировала преимущество РФ в артиллерии. Качественный перевес — сильный перевес.

Что касается террора городов, то тут ситуация сложнее, потому что тут у вас качественный перевес не получится, совсем другие факторы, и нужно больше работать не над качественным или количественным перевесом, а над возможностью выстоять. Против баллистических ракет Украина не сможет обеспечить эффективную ПРО по всей территории страны, но Украина может провести децентрализацию, уменьшить количество целей для этих баллистических ракет.

— Обстрел мирной инфраструктуры — попытка давить на мирное население, но если говорить об армии, такие удары мешают ей воевать?

— Частично это концепция «стратегическая паралича», она была задумана американцами, и они ее выполнили во время войны на Балканах. Но для того, чтобы парализовать всю страну, особенно такую большую как Украина, нужно много высокоточного оружия. Его у вашего противника в таких количествах нет. Концепция стратегического паралича охватывает четыре кольца: первое — уничтожение военно-политического руководства, второе — уничтожение промышленно-экономического потенциала, третье кольцо — уничтожение инфраструктуры и четвертое — уничтожение мирного населения. У России нет потенциала и мощностей полностью уничтожить какое-либо из этих колец. А без этого ракетные обстрелы становятся простым террором городов с большим количеством погибших гражданских людей, что наоборот озлобляет украинских солдат и стимулирует военное руководство страны наносить адекватные удары по инфраструктуре России. Вы уже наносите удары по инфраструктуре Белгородской и Курской областей. Чем больше они вас будут бить, тем больше ответных ударов получат.

— Для них террор мирного населения тоже не оптимальная стратегия?

— На данный момент им просто больше нечего предпринять чтобы, держать в напряжении украинское население и украинское государство.

— Мы видим, что украинская армия уже научилась достаточно хорошо работать по иранским беспилотникам Shahed 136, однако Иран также готов передать или уже передает России и более совершенные беспилотники, баллистические ракеты. Давайте поговорим об этом оружии.