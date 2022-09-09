«Перелом произойдет через месяц-два». Рустамзаде — о достижениях украинской армии и реальной ситуации на фронте. Интервью НВ 9 сентября, 09:32 Эксклюзив НВ Умение ждать: терпение и мудрость украинского военного командования эксперт Агиль Рустамзаде называет важным условием победы Украины в войне и прогнозирует, что фаза вытеснения россиян из Украины будет медленной и непростой. (Фото:DR)

Известный военный эксперт Агиль Рустамзаде объясняет тактику украинской армии, отказывается называть ее действия контрнаступлением и прогнозирует ситуацию.

За почти 200 дней войны украинская армия не только остановила масштабное наступление российских войск, но и существенно увеличила свои огневые возможности, перешла к тактике войны с наиболее эффективным поражением противника имеющимся ресурсом и знаменовала новый этап войны, в котором способна непрерывно вытеснять оккупантов, полагает авторитетный азербайджанский военный эксперт, офицер запаса вооруженных сил Азербайджана Агиль Рустамзаде.

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О нынешнем и следующем этапах боевых действий для Украины и о новых сложностях российской армии он рассказал НВ.

— Мы видим, что сегодня, накануне «круглой» даты 200 дней войны, проходят активные действия и в харьковском направлении в районе Балаклеи, и в херсонском направлении. Украинцы видят в этих боях признаки контрнаступления, вы придерживаетесь иной точки зрения. На ваш взгляд, что сейчас происходит в этих зонах войны?

— Понятный психологический феномен, что уже с первых дней войны в СМИ мелькали идеи, что вот сейчас будет контрнаступление, сейчас мы побежим вперед, будем брать города, но эти ожидания далеки от военной логики. То, что мы видим сейчас — это отдельные наступательные действия — выискиваются бреши в российской обороне и в эти бреши пытаются проникнуть украинские войска. Это происходит по всей линии фронта, это происходило в Херсонской области, это же происходит сейчас в Харьковской области. При этом в Харьковской области есть успех, который при сохранении тенденции перерастает в операционный.

Я объясню почему считаю, что масштабное или широкое контрнаступление в перспективе месяца не ожидается. Для подобных масштабных контрнаступательных операций необходимо накопление ресурсов и сил. В современных реалиях накопить на каком-то участке фронта значительное количество сил проблематично. Дроны и спутники вскрывают такие операции накопления больших войск, потому масштабные контрнаступления в современности так сложны. Скорее всего, мы и дальше будем наблюдать вот такие отдельные операции, но это позитивный сигнал.

Две недели назад, я уже говорил, что приходит время, когда российская армия не сможет хорошо удерживать линию обороны, и если на каком-то участке фронта получится, что у российской армии будет очень неблагоприятная ситуация, то это значит, что там сможет развивать успех украинская армия. Но это точно не будет картинка, в которой украинская армия за раз берет города. Не в нынешних условиях. Масштабные операции сейчас обернулись бы большими потерями среди украинской армии и не факт, что эти потери были бы хоть чем-либо оправданы.

— Вы говорили о том, что у российской армии в Херсонской области уже сейчас создана серьезная трехлинейная эшелонированная защита. Как возможен прорыв такой защиты, какими средствами?

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