«Когда вернем свое». Зеленский рассказал, когда закончится война в Украине 11 мая, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Украинский лидер Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что война закончится, когда Украина вернет свое.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего, нужно только свое», — сказал президент, выступая перед студентами французских университетов.

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Зеленский добавил, что Украина хочет вернуть свои территории, с которыми связана украинская история.

«Хотим вернуть мир и свободу в наше государство. А главное — право. Право выбора: где жить, в каком городе, за какие деньги работать, рожать детей, сколько рожать детей. Человек получил это право от Бога и родителей, и человек должен распоряжаться этой жизнью», — подчеркнул украинский лидер.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Силы обороны перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. 6 мая от российских оккупантов освободили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Перемога и часть Черкасских Тишек.

10 мая Силы обороны Украины освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак в Харьковской области.

11 мая украинские защитники освободили поселок Питомник в Харьковской области.

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