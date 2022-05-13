«Россия потеряла перспективы». Украина делает все для того, чтобы быстро освободить нашу территорию — Зеленский 13 мая, 23:24 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении сказал, что Украина делает все для того, чтобы полномасштабная война закончилась быстрее.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Глава государства напомнил, что украинские защитники уничтожили 200-й российский военный самолет — такое количество авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет. Также страна-агрессор потеряла почти 27 тысяч солдат, среди которых, по словам президента, много молодых срочников. Кроме того, РФ потеряла более 3 тысяч танков, бронированных машин, много обычных военных машин, вертолеты, беспилотники и «все свои перспективы как государство».



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«Ради чего это все? Чтобы во временно оккупированном Геническе еще немного постоял памятник Ленину? Ни одного другого результата у России нет и не будет… На самом деле, никто сегодня не может предсказать, как долго будет продолжаться эта война. Но мы делаем все для того, чтобы можно было освободить нашу землю быстро. Именно в этом наш приоритет — каждый день работать так, чтобы война была короче», — подчеркнул Зеленский.



Президент добавил, что завершение войны зависит не только от украинцев, а и от международных партнеров нашей страны и всех стран свободного мира.

Также Зеленский рассказал, что Силы обороны Украины деоккупировали уже 1015 населенных пунктов, плюс шесть за последние сутки:

«Мы помним о каждом городе и громаде, которые еще находятся в оккупации… Постепенное освобождение Харьковской области доказывает, что мы никого не оставим врагу».

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