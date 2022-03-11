«До завершения еще далеко». Россия разбила себе нос, но это лишь первая фаза войны — военный эксперт Майкл Кофман 11 марта, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Майкл Кофман: «Ожидаю, что дальше будет только хуже» (Фото:voanews.com)

Украина может победить Россию, но война еще далека от завершения. Победа будет зависеть от получения боевых самолетов и средств ПВО. Русские же ужесточат бомбежки мирных кварталов и попробуют окружить Киев.

К такому заключению пришел Майкл Кофман, военный эксперт CNA (Center for Naval Analyses/Центр военно-морского анализа), выступая 9-го марта в Институте Кеннана. Он был одним из тех военных экспертов, кто уверенно предсказывал полномасштабное вторжение Кремля в Украину.

Война России против Украины: ситуация после двух недель https://www.youtube.com/embed/gT2mF88QBSs

Цитаты его выступления приводит Голос Америки.



По его словам, несмотря на провал первоначальных планов России по оккупации Украины, военный эксперт CNA Майкл Кофман считает, что худшее в этой войне еще впереди.



Первоначальные военные планы Кремля в Украине провалились, «и они была обречены на неудачу, потому что основывались на допущениях, имевших мало отношения к реальности», — заключает Майкл Кофман.



В реальности Россия «разбила себе нос», — говорит Кофман: «понесла значительные потери в начале войны, не достигла первоначального оперативного успеха и получила худшие из всех возможных санкций».



«Примерно на пятый день российские военные начали вносить существенные коррективы в свою тактику, — говорит Кофман.

— Провалив первоначальный блицкриг по смене власти, они теперь пытаются реорганизовать кампанию в стандартную общевойсковую операцию. В итоге российские части значительно продвинулись вперед, особенно на юге, где скорость продвижения была довольно высокой. В последние дни добились и некоторого прогресса в районе Киева, неуклонно окружая его. Русские собираются окружить город и затем штурмовать его по частям".



«Российские военные вернулись к интенсивному использованию огневой мощи, ведь российская армия во многом являются именно артиллерийской армией, — считает Майкл Кофман. — Она обычно использует усиленную огневую мощь, когда вступает в боевые действия в городах. Это трагично, но я не удивлен тем, что вижу. И я ожидаю, что дальше будет только хуже. На протяжении всей войны, особенно на второй неделе, мы видим также усиление использования авиации, также в городских районах. И вы видите, какие разрушения сопровождают это».



Каковы же итоги двух недель войны? «Цели, поставленные Кремлем в этой войне [смена власти в Украине], вероятно, не могут быть сейчас достигнуты, — резюмирует Майкл Кофман. — Принятую Путиным стратегию следует признать неудачной. Я не ожидал таких провалов и низкого тактического уровня российских войск».

Добьются ли русские хотя бы тактического успеха? Например, возьмут ли Киев? «Это сильно зависит от наличия того, что необходимо сегодня Украине, — считает Кофман. — А это в первую очередь боевые самолеты, средства ПВО». И это важно не только тактически: от военных результатов зависит, насколько существенно Москва снизит планку первоначальных политических запросов на будущих переговорах.

«Украина может победить, считает Кофман. — Но война еще далека от завершения: пока мы гораздо ближе к ее началу.

Российские вооруженные силы понесли значительные потери, в ближайшие недели их боевой потенциал будут истощен, и им потребуется оперативная пауза. Но это не положит конец войне: прекращение огня часто используется для перевооружения, реорганизации и пополнения запасов. Мы в самой первой фазе войны, а она будет продолжаться какое-то время, и, вероятно, будет становится все более жестокой. Худшее, вероятно, еще впереди — особенно с точки зрения осады городов и уличных боев", — делает свой прогноз Майкл Кофман. Применительно же к стране- агрессору — «экономический кризис, вызванный санкциями, унизительное поражение в этой войне станут политически разрушительными для режима [Путина]».

«То, что на самом деле предприняла Москва, стало хоть и масштабной, но очень странной операцией», — сказал он.



«Это была попытка быстрой смены режима, — Путин на самом деле надеялся, что либо свергнет президента Украины, либо заставит его сдаться в течение нескольких дней. Как мы видим, запланированная таким образом военная операция себя не оправдала и так и осталась попыткой».



ОШИБКИ ПУТИНА

Майкл Кофман также высказался по поводу первичной тактики русских: «Совершить быстрый марш-бросок в столицу Украины Киев, перебросить войска вглубь Украины, не ожидая большого сопротивления — таковы были ожидания. Что ж, с моей точки зрения, основания для такого планирования выглядят весьма загадочными, — замечает Кофман с сарказмом.

Совершенно ясно, что интеллектуально Кремль не продвинулся дальше с 2014 года: он просто попытался сделать расширенную версию того, что было восемь лет назад.





Кофман обращает внимание на еще такой аспект: «Российское командование явно ввело собственные войска в заблуждение. Военнослужащие, отправленные на войну, до самой последней минуты думали, что, как им сказали, они едут на учения: их вытолкнули к границе, велели не волноваться, а потом сказали, что особого сопротивления они не должны встретить. Если вы следили за тем, как действовали российские войска в первые 48 часов, то они были озадачены: потому что въезжали в Украину по шоссе, словно все еще были в своей стране и не ожидали сопротивления».



«Эти иллюзии быстро развеялись, — продолжает Кофман, — когда они наткнулись на первую украинскую засаду и поняли, что попали на самую настоящую войну.



Как и ожидалось, наступление началось с нескольких часов ударов крылатыми и баллистическими ракетами. В начале большая часть российской военной группировки оставалась в резерве.



Российские военные ограничились разрозненными эпизодами непосредственной авиационной поддержки, что означало отсутствие крупной воздушной кампании. На раннем этапе Москва явно считала, что может преуспеть в кампании без особых воздушных боев и авиаподдержки. ВВС России даже не начали кампанию по подавлению или уничтожению украинской ПВО. Вместо этого они пытались установить очаги локального превосходства в воздухе. И российские ВВС заплатили за это дорогую цену, особенно на второй неделе".



«Москва пыталась сохранить войну в тайне от общественности, — говорит Кофман. — Она называла это спецоперацией, не признавая, что на самом деле это было полномасштабное вторжение. Если бы она использовала всю военную мощь и авиацию в больших масштабах уже на раннем этапе, то утечку фотофактов было бы трудно проконтролировать… Во-вторых, Кремль надеялся избежать масштабных санкций со стороны Запада. Быстрая и относительно бескровная операция увеличивала бы шансы на это».



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