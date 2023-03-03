«Есть шанс». Резников дал прогноз о сроках завершения войны в Украине 3 марта, 12:01 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников считает, что война РФ против Украины может завершиться в 2023 году.

В интервью изданию Bild украинский министр сказал, что является оптимистом и видит ситуацию на поле боя.

«Есть шанс, что эта война закончится нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист», — отметил он.

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Резников подчеркнул, что Украина никогда не будет договариваться о мире с российским диктатором Владимиром Путиным, а Силы обороны намерены вернуть все временно оккупированные регионы, включая Крым и Донбасс

23 февраля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска с территории Украины.

Глава Генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак в интервью NV говорил, что у России есть деньги и другие ресурсы еще на два года войны.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.