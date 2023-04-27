Резников о сроках окончания войны: Это марафон, а не спринт 27 апреля, 12:33 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос о возможных сроках окончания войны РФ против Украины.

В интервью РБК-Украина он сказал, что эта война напоминает марафон, а не спринтерскую дистанцию, поэтому сказать, насколько близко украинцы находятся к «финишу» нельзя.

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«Когда я понял, что это не спринт, а марафон, тогда я себе сказал — подожди, чтобы пробежать последние 195 метров марафонской дистанции, ты должен до этого продержаться 42 километра. Это значит, что ты 42 километра должен накапливать энергию, ресурс, держать темп, разумно его тратить и потом, когда останется 195 метров, рвануть. Чтобы первым коснуться этой ленты или хотя бы быть в призах», — отметил Резников.

По словам министра, все украинцы сейчас «бегут марафон» и «пока весь этот этап мы успешно пробежали».

«Мы бежим этот марафон, и я считаю, что бежим успешно. Причем вся страна. Мне бы хотелось сказать, что мы на столько-то километров ближе к финишу, но не могу этого сказать», — добавил он.

Ранее Резников заявил, что дипломатический путь окончания войны возможен, но маловероятен и не произойдет при нынешнем руководстве РФ.