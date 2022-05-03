«Я не оптимист». Данилов считает, что война России против Украины будет длительной 3 мая, 22:41 Цей матеріал також доступний українською Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война России против Украины будет «длительной», а горячая фаза российской агрессии не закончится в мае.

Война России против Украины — главные события 3 мая

«Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории», — сказал он в интервью телеканалу Islnd TV.

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Данилов добавил, что окончание войны зависит от многих факторов.

«В первую очередь это зависит от нашего войска. И это зависит от наших партнеров, нужно это признавать и об этом нужно говорить. Потому что без поддержки партнеров, нам было бы очень сложно сдерживать эту российскую армаду, которая начала двигаться на нас 24 февраля», — подчеркнул он.

Секретарь СНБО напомнил, что российская армия планировала захватить Украину за два-три дня, а самые «оптимистичные сценарии» прогнозировали захват за две-три недели и дальнейшую партизанскую войну украинцев против страны-агрессора.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.

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