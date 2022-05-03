«Я не оптимист». Данилов считает, что война России против Украины будет длительной
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов (Фото:СНБО)
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война России против Украины будет «длительной», а горячая фаза российской агрессии не закончится в мае.
Война России против Украины — главные события 3 мая
«Если говорить об этой части горячей фазы войны, то я не оптимист, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война и она будет еще продолжаться на нашей территории», — сказал он в интервью телеканалу Islnd TV.
Данилов добавил, что окончание войны зависит от многих факторов.
«В первую очередь это зависит от нашего войска. И это зависит от наших партнеров, нужно это признавать и об этом нужно говорить. Потому что без поддержки партнеров, нам было бы очень сложно сдерживать эту российскую армаду, которая начала двигаться на нас 24 февраля», — подчеркнул он.
- «Рассчитывать, что война закончится и это будет понятно после 9 мая — очень сильное упрощение». Интервью с экс-министром обороны Украины
- «Есть только два варианта». Главный военный разведчик Украины рассказал, как закончится война
- «Путин может не проснуться». Кто сменит диктатора, если он сляжет с болезнями, и закончится ли тогда война — интервью с Ильей Пономаревым
Секретарь СНБО напомнил, что российская армия планировала захватить Украину за два-три дня, а самые «оптимистичные сценарии» прогнозировали захват за две-три недели и дальнейшую партизанскую войну украинцев против страны-агрессора.
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал ему, что страна-агрессор Россия планирует закончить войну 9 мая.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.