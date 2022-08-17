«Все зависит от событий ближайших недель». В оборонном комитете Рады считают, что войну еще можно закончить до зимы 17 августа, 21:11 Самые поздние сроки завершения войны — 2024 год (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украина все еще может закончить войну до зимы этого года, убежден нардеп от Слуги народа, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«У нас все еще есть возможность завершить войну к зиме. Это зависит от того, как будут ближайшие недели, до конца сентября, складываться события, как мы получим оружие и как это оружие будем использовать», — сказал он в интервью для Свобода Live.

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Он подчеркнул, что не может исключать, что до конца этого года Украина можем завершить горячую фазу войны на территории, оккупированной с 24 февраля.

Вениславский добавил, что это наиболее оптимистичный вариант развития событий. Он также убежден, что самый реалистичный срок окончания войны — 2023 года, а самые поздние сроки — 2024 год.

Ранее в разведке Украины заявляли, что август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами для дальнейшего развития событий на фронте. Также спикер ГУР предупреждал, что в ближайшее время на фронте можно ожидать «острых событий».

Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что война в Украине вступила в затяжную фазу.

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