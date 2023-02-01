Наконец мы принимаем правильные решения. Джон Хербст — о настроениях в Вашингтоне, конце войны в этом году и вопросах к Навальному 1 февраля, 16:00 Эксклюзив NV Американский дипломат Джон Хербст не верит в распад России после войны и призывает американское правительство быть решительнее в поставках вооружения для Украины. (Фото:Александр Медведев)

Джон Хербст, экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США, — о восприятии российских угроз в Белом доме, низкой вероятности развала РФ и сроках завершения войны.

Февраль и начало весны по ожиданиям как украинских политиков, так и международных экспертов обещают быть периодом эскалации войны — как наступлений со стороны России, так и украинских контрнаступательных операций. При этом, как и ранее, Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, ракетах и истребителях. О том, почему поставки западного оружия в Украину происходят так медленно, как воспринимаются украинские коррупционные скандалы в США, о будущем Украины во время и после войны NV беседует с американским дипломатом Джоном Хербстом, в прошлом — послом США в Украине, а теперь директором Евразийского центра при Атлантическом совете США.

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— Время — ключевой фактор этой войны, мы видим, что любое затягивание войны ведет к росту ее инерции, к большему количеству жертв, затягивание также идет на пользу России. Почему же все решения США и Германии по предоставлению Украине, дальнобойной артиллерии, дальнобойных ракет, танков так затянуты во времени?

— К сожалению, это вполне предсказуемо — и Германия, и США серьезно озабочены возможной эскалацией войны, потому они взвешивают каждое свое решение с огромной осторожностью. И все же они принимают правильные решения после месяцев отказа от правильных решений.

США оказывают огромную поддержку Украине, и администрация Байдена видит в этом свою важную миссию, да, эти поставки не такие быстрые, но мы видим, что сегодня в Украину поставляется более мощное и современное оружие, чем месяц назад. А месяц назад поставлялось более новое и современное, чем три месяца назад, и это хорошая тенденция несмотря на то, что тенденция медлить и быть слишком осторожным, к сожалению, сохраняется. И до сих пор есть виды оружия, которые мы не поставляем Украине — дальнобойная артиллерия, ATACMS, F-16.

— В одной из своих колонок вы называете удачной информационную кампанию РФ по запугиванию Запада ядерной эскалацией. Через какие каналы и как действует Россия сегодня в США?

— Для этого не нужно каких-то секретных каналов, достаточно слышать заявления официальных лиц России, что-то вроде «если мы сочтем, что вы наносите удары по территории России, то считаем себя вправе применить ядерное оружие», и все это здесь, на Западе, воспринимается как абсолютно реальная угроза. Бывший российский разведчик [в прошлом — директор Московского центра Карнеги] Дмитрий Тренин говорит о том, что для России вполне реально нанести ядерный удар, об этом же говорят и российские генералы на российском ТВ, и это заставляет страны Запада быть очень осторожными и именно ядерная угроза — принципиальная причина всех долгих решений.

— И все же, вам не кажется, что на нынешнем этапе эскалации и в вопросах поставки дальнобойных ракет угроза ядерного ответа России все же преувеличена?

— Я думаю, она сильно преувеличена, это часть умышленной кампании дезинформации, которая была успешной. Люди не помнят, как мы себя вели во время Холодной войны. Мы имели дело с СССР, ядерной державой, которая была гораздо более могущественной, чем нынешняя путинская Россия, и мы не должны допустить, чтобы российская позиция по вопросу ядерного оружия в отношениях с нами деградировала до банального шантажа и терроризма. Мы рискуем попасть в такую ситуацию, и в ней нет для нас преимуществ.

— Мы также видим, что поставки танков Abrams в Украину интенсифицировали риторику Дональда Трампа. Сейчас он говорит о том, что если сегодня США поставляют Украине танки, то завтра будет ядерная война, хвалится тем, что в одночасье остановил бы войну. Насколько американское общество реагирует на такие эмоциональные призывы? Люди ведь любят простые и быстрые решения.

— Трамп надеется вернуться в политику и побороться за президентство, потому он говорит то, что, как он считает, принесет ему политическую поддержку, но при этом мы вряд ли можем назвать его заметным стратегическим мыслителем, кроме того, он явно имеет некую склонность к Владимиру Путину, которая так и не была объяснена.

Действительно, люди часто любят простые решения, но президент Трамп всегда обращался со своими высказываниями довольно легко, и с годами многие республиканцы убедились, что его слова не всегда заслуживают доверия. Мы не знаем, как изменится ситуация в дальнейшем, но я смотрю на нынешнюю американскую политику, и я не вижу, чтобы большое количество американцев склонялось к этой точке зрения в настоящий момент.

— Давайте поговорим о новых коррупционных скандалах, связанных с Министерством обороны Украины, как эти коррупционные скандалы сегодня влияют на восприятие Украины в США?