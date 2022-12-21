«Война будет продолжительной». Вряд ли Россия скоро откажется от соблазна победы. Чего ожидать — интервью с Сергеем Рахманиным 21 декабря, 10:40 Эксклюзив НВ Сергей Рахманин, нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Фото:Голос / goloszmin.org)

Российско-украинская война будет продолжительной, но не вечной, убежден народный депутат из фракции Голос, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Эксперт объясняет, что вряд ли Россия с большим мобилизационным ресурсом быстро откажется от соблазна победы, но он абсолютно уверен, что война завершится победой Украины.

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В интервью Радио НВ Рахманин рассказал, чем украинцы платят за будущую победу, когда вступим в НАТО и наказание военных ВСУ должны быть жесткими, но не жестокими.

— Bloomberg смоделировала четыре сценария развития войны России с Украиной на основе анализа военных конфликтов за последние 200 лет. Согласно их данным, средняя продолжительность современных войн составляет 15 месяцев. А российско-украинская война, полагают, может быть и «вечной». Чем эта война отличается от тех, которые были раньше?

— Я не готов анализировать все войны, продолжавшиеся два столетия. Но если мы возьмем последние масштабные войны, то на самом деле мы увидим, что войны, сопоставимые или превышающие масштабы этой войны, обычно продолжаются долго.

Я не принимаю даже во внимание Первую и Вторую мировую войну. Более или менее сопоставимая по масштабам, по характеру продолжавшаяся в недавнем прошлом война — это война между Ираном и Ираком. Так вот она длилась восемь лет.

Непродолжительные войны — это войны локальные. Это [возможны] колониальные войны, хотя пример обеих вьетнамских войн, которую вели Франция, США, тоже продолжались достаточно долго. Особенно это касается конфликта между США и Вьетнамом.

Если речь идет о масштабной войне, когда привлекается большое количество сил и средств, то она вряд ли может занять недолгий период. Это первый аргумент против того, чтобы полагать, что эта война будет продолжаться недолго, к сожалению.

Второй аргумент: когда участие в войне принимает государство с таким большим военным потенциалом, каковой является РФ… Другой вопрос, как она пользуется этим потенциалом, насколько оправданы намерения этой страны. Но страна, обладающая таким огромным потенциалом, который ослабляется, уменьшается, но все равно еще большой; страна, имеющая столь огромный мобилизационный ресурс, вряд ли так быстро откажется от соблазна эту войну выиграть. Даже несмотря на продолжающиеся поражения.

Поэтому я полагаю, к сожалению, эта война будет продолжительной. Я бы очень хотел, чтобы она завершилась как можно скорее. Я абсолютно уверен, что она завершится нашей победой. Но говорить о том, что она завершится в ближайшее время, к сожалению, пока объективных оснований нет.

— Анализируя ракетные обстрелы, которые участились, как вы считаете, реально Россия не оставляет эту свою надежду, что если мы сейчас будем сидеть без света, без тепла, то Украина будет сдаваться?