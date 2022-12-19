«Я реалист». Данилов озвучил возможные сроки окончания войны РФ против Украины 19 декабря, 14:24 Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что война закончится победой Украины, однако это произойдет не раньше весны-лета следующего года.



В интервью Украинской правде он сказал, что это реалистичный прогноз, но «праздник обязательно будет на нашей улице».

«Я бы хотел, чтобы это произошло раньше. Но с учетом того, что я реалист, понимаю, что раньше весны-лета у нас вряд ли будет такой праздник. Но он обязательно будет на нашей улице» , — отметил секретарь СНБО.

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По его словам, все оккупированные украинские территории будут освобождены. В то же время Данилов добавил, что Крым, Донецк и Луганск являются сложными целями, но нет ничего невозможного.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выход на линии 23 февраля в Украине не будет завершением развязанной Россией полномасштабной войны.

Он подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что для выхода на позиции 23 февраля Украине нужно 300 танков, 600−700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.