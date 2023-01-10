«Затягивание — очень плохой сценарий». Подоляк убежден, что война закончится в 2023 году

10 января, 22:18
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Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Михаил Подоляк (Фото:ОПУ)

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что война между Россией и Украиной завершится в 2023 году.

«Очень коротко и четко: первое — война закончится в 2023 году. Это важно. Потому что для нас затягивание — это очень плохой сценарий и очень плохой процесс», — сказал он в интервью Василию Голованову.

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Подоляк убежден, что Россия хочет «подвесить войну» и существенно снизить интенсивность боевых действий.

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Именно для этого РФ использовала псевдоинициативу о рождественском «прекращении огня», добавил советник.

Замминистра обороны Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война может завершиться весной 2023 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна освободить все захваченные россиянами территории, включая Крым и Донбасс.

https://www.youtube.com/embed/4uvfx6C2XJY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Михаил Подоляк

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