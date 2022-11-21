Окончание войны до весны. Подоляк оценил заявление замминистра обороны 21 ноября, 14:30 Украинский военнослужащий ведет огонь из миномета на линии фронта в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ оценил заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о том, что война закончится до весны.

«Считаю, что Гаврилов базирует [свое утверждение] на оценках нашей военной разведки, ГУР прежде всего. И действительно есть оптимистичные оценки того, что мы можем эффективно контрнаступать. У России сегодня нет возможности [наступать]. С точки зрения и среднего офицерского звена, и стратегического командования они лишь реагируют на вызовы ВСУ. Это очень важно. Они почти постоянно находятся в состоянии отступления, то есть отступают», — сказал Подоляк Радио НВ.

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До добавил, что Гаврилов прав, «исходя из математики, психологии войны».

В то же время, советник главы Офиса президента отметил, что есть много факторов, которые могут повлиять на то, когда закончится война, в частности то, будет ли Украина получать необходимое количество оружия, прежде всего снарядов, и получит ли Украина возможность защищать свое небо.

«Я считаю, что есть оптимистические сценарии, есть немного более пессимистические сценарии. Но считаю, что господин Гаврилов совершенно ясно понимает философию этой войны. Мы, Украина, владеем военной инициативой в своих руках в полном объеме. Я, например, лично считаю, что падет Донецк или Луганск, а после этого мы будем видеть очень быстрое окончание этой войны, в частности, с освобождением Крыма. Но то, что к весне у России будет абсолютное ресурсное истощение, независимо от того, будет ли Иран или другая страна [помогать] — это точно», — заявил Подоляк.

Также он прогнозирует, что у России будет большое количество убитых, так как она «не обеспечивает свою армию вообще военными способностями для ведения боевых действий в зимний период».

«Таким образом, мы будем видеть к весне абсолютно деморализацию российского общества, истощение ресурсов и главное — очень мощный внутриэлитный конфликт в РФ», — подытожил советник главы ОП.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News 19 ноября заявил, что ВСУ могут вернуться в оккупированный Крым до конца декабря этого года, а война, развязанная Россией, может завершиться весной следующего.

